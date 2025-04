« Follement addictive » : cette nouvelle série Netflix rend accros les spectateurs qui réclament une saison 2

Les abonnés de Netflix ne peuvent se passer d'un nouveau drame médical qui vient d'arriver sur la plateforme de streaming, à tel point qu’ils réclament une nouvelle saison alors que l’avenir de la série reste encore flou.

Vous cherchez quelque chose de nouveau à regarder sur Netflix ce week-end ? Vous devriez peut-être jeter un coup d'œil à ce que les abonnés qualifient de nouveau drame « follement addictif ».

Il faut bien l'avouer, il y a beaucoup de choses à regarder sur la plateforme de streaming, il peut donc être assez difficile de décider quoi choisir pour se détendre un soir. Vous pouvez toujours mettre les classiques comme Stranger Things et Black Mirror, mais rien ne vaut de se plonger dans une nouvelle série et d'en faire l'expérience pour la première fois.

La série qui fait actuellement parler d'elle est un drame médical qui suit le personnel du centre de traumatologie de niveau 1 de Miami, le Maguire Medical Center.

Diffusée depuis le 3 avril, la série Pulse est portée par des acteurs que vous avez peut-être déjà aperçus dans d'autres séries comme Willa Fitzgerald (Reacher, La Chute de la Maison Usher), Colin Woodell (The Purge), Justina Machado (Devious Maids), Chelsea Muirhead (Law & Order : Toronto), Jessie Usher (The Boys) et Jack Bannon (Pennyworth).

Une semaine après sa sortie, la série est énormément plébiscitée par les abonnés pour son côté addictif, au coeur du quotidien d’un centre de traumatologie. Zoe Robyn, la créatrice de la série, a déclaré à Tudum :

"Mais si vous étiez à l'hôpital, c'est là que vous voudriez être. Vous voudriez que ces personnes s'occupent de vous. Nous voulions créer une structure qui soit racontable. Nous vivons dans un monde où la principale communauté des gens est leur travail. Ce que nous avons appris en faisant nos recherches - et en passant beaucoup de temps à parler à un grand nombre de médecins - c'est que la médecine est pareille, mais encore plus intense. Pour les personnes qui vivent et travaillent dans le monde médical, leur travail est dévorant.”

Quel avenir pour la série ?

Alors que la première saison vient tout juste de sortir, certains fans réclament déjà une deuxième saison après avoir conclu la première série d'épisodes.

Un autre téléspectateur a qualifié la série de « follement addictive », mais cela ne veut pas dire que tout le monde est impressionné par Pulse. La série obtient un score moyen de 50 % sur Rotten Tomatoes, et les avis des critiques de l'industrie sont plutôt divisés.

Malgré une présence dans le top 10 de nombreux pays, cela ne suffira peut-être pas pour que Netflix la renouvelle pour une saison 2. Seuls comptent les chiffres de visionnage et dans le cas de Pulse, il se pourrait que cela ne soit pas suffisant, comme le confirme le site Netflix and Chiffres.

En effet, la série a cumulé 6,5 millions de visionnages complets en 4 jours, ce qui signifie pour le site que le pronostic vital de la série est engagé et que son avenir reste incertain, malgré le plébiscite des abonnés qui l’ont adorée.