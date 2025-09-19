Cette nouvelle série Netflix avec Jason Bateman rend accros les fans de la série «Ozark»

Depuis le 18 septembre, il est possible de regarder une nouvelle série thriller sur Netflix, avec Jason Bateman et Jude Law en personnages principaux. Ce nouveau programme ravit les spectateurs qui affirment avoir trouvé “le digne successeur d’Ozark”.

Sur Netflix, certains programmes attirent particulièrement l’attention des spectateurs. C’est le cas de la série “Ozark” qui a fait un carton sur la plateforme. Depuis que la série s’est achevée après la quatrième saison, les fans ne savent plus quoi regarder. Pour les aider à retrouver un programme qu’ils pourraient aimer, des internautes leur ont conseillé de regarder “Bloodline”, une série qui pourrait remplacer “Ozark”.

Mais une autre série pourrait également plaire aux fans d’”Ozark”. Il s’agit de “Black Rabbit”, un nouveau thriller disponible sur Netflix depuis le 18 septembre.

Crédit photo : Netflix

“Le digne successeur d’Ozark”

Dans cette série, Jason Bateman fait son grand retour aux côtés de Jude Law. Les deux acteurs incarnent les frères Vince et Jake Friedken qui, plongés dans le milieu criminel de New York, vont être confrontés au danger et aux dettes.

“Avec pour toile de fond la vie nocturne trépidante de New York, Black Rabbit suit deux frères qui découvrent à quel point la famille et la quête du succès peuvent les pousser à bout. Jake Friedkin (Jude Law) est le charismatique propriétaire de Black Rabbit, un restaurant et salon VIP en passe de devenir le lieu le plus branché de New York. Mais lorsque son frère, Vince (Jason Bateman), revient à la charge de manière inattendue, les ennuis ne tardent pas à surgir, ouvrant la voie à de vieux traumatismes et à de nouveaux dangers qui menacent de détruire tout ce qu'ils ont construit”, dévoile le synopsis révélé par Movie Web.

Crédit photo : Netflix

Côté casting, on retrouve Cleopatra Coleman, Amaka Okafor, Amir Malaklou, Forrest Weber ou encore John Ales. L’intégralité des huit épisodes de la série est d’ores et déjà disponible sur Netflix. Le programme a reçu une belle note de 75% sur le site Rotten Tomatoes et reçoit de bonnes critiques de la part des spectateurs. Ces derniers saluent l’alchimie et la crédibilité des acteurs, l’atmosphère mélancolique et la mise en scène soignée de la série.

"C'est tellement intense ! Jude Law et Jason Bateman ensemble offrent toujours un drame captivant", "Jason Bateman est la raison pour laquelle je regarderai cette série", "J'adore ce concept : un restaurateur entraîné dans le milieu criminel par son frère. Le duo Jude Law et Jason Bateman est parfait pour ça", ont commenté les internautes sur X.

Si vous avez aimé “Ozark”, vous retrouvez des similitudes puisqu’il s’agit d’un drame policier sombre et intense avec une grosse intrigue policière et familiale. N’attendez plus !