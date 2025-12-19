Cette star d'une série Netflix culte demande à ses parents... de payer son abonnement Netflix

Récemment, la star d’une grosse série Netflix a dévoilé qu’elle ne paie pas son abonnement Netflix puisqu’elle demande à ses parents de le faire. Une annonce qui a surpris et amusé ses fans.

Sur Netflix, on retrouve de nombreux programmes qui connaissent un grand succès. C’est le cas de la série “Stranger Things”, dont la cinquième et dernière saison est activement suivie par les fans, qui attendent la fin du programme avec impatience. Certains d’entre eux ont même des théories qui affolent la toile.

Crédit photo : Netflix

Parmi les acteurs stars de “Stranger Things”, on retrouve Millie Bobby Brown, qui incarne Eleven dans le programme. Récemment, la jeune femme a été au coeur d’une polémique puisqu’elle aurait porté plainte contre David Harbour, qui interprète Jim Hopper, pour harcèlement lors du tournage. Cependant, malgré ces accusations, Millie Bobby Brown a finalement défendu son partenaire de jeu, mettant fin aux rumeurs.

Un abonnement Netflix familial

Alors que Millie Bobby Brown a récemment déclaré avoir changé de nom, elle a fait une autre révélation pour le moins surprenante dans une interview accordée au magazine NME le 15 décembre dernier.

Crédit photo : @milliebobbybrown / Instagram

Malgré son statut de star internationale et le fait qu’elle fasse partie des personnages principaux de “Stranger Things”, Millie Bobby Brown a révélé qu’elle ne paie pas son abonnement Netflix, puisqu’elle est toujours liée à l’abonnement familial payé par ses parents.

“J’utilise toujours le compte de mes parents. Je refuse en quelque sorte de payer l’abonnement, parce que ce sont eux qui le paient. Je suis encore une enfant, à mes yeux et aux leurs. Donc oui, je fais partie de l’abonnement familial”, a-t-elle déclaré, selon des propos rapportés par Télé Star.

Les internautes surpris

Cette déclaration a fait réagir ses fans sur les réseaux sociaux. Entre surprise et amusement, ces derniers ont été nombreux à se demander pourquoi les acteurs qui jouent dans les séries Netflix n’ont pas d’abonnement gratuit à la plateforme.

“Elle travaille pour Netflix mais elle doit quand même payer pour un abonnement ?”, “Attendez… Netflix ne donne pas aux acteurs un abonnement gratuit ?”, “Quand Millie dit qu’elle utilise toujours le compte Netflix de ses parents, c’est tout à fait son image : célèbre, accomplie et pourtant toujours fidèle à son abonnement familial. Se qualifier d’enfant “à ses yeux et aux leurs” rend la chose encore plus touchante”, “Se comporter comme un enfant avec ses parents, même adulte, est magnifique. Ils l’aiment visiblement beaucoup”, ont commenté les internautes sur X.

Une déclaration qui a beaucoup fait réagir.