« Impossible de m'arrêter » : les spectateurs Netflix regardent cette nouvelle série jusqu'à 3h du matin après la mort de sa star

Cette série est sortie sans crier gare mais elle fait déjà un carton sur Netflix. Les spectateurs n’arrivent pas à s’arrêter et enchaînent les épisodes.

Les thrillers espagnols ont le vent en poupe

Les thrillers ont la côte sur Netflix. En particulier ceux qui nous viennent d’Espagne. D’abord, nous avons eu le droit à cette mini-série « vraiment captivante ». Puis, Le Coucou de cristal, tiré d’un roman de Javier Castillo, a convaincu tout le monde.

Une fois de plus, la plateforme propose une mini-série en six épisodes adaptée du roman El Verdugo de Gaudí (Le bourreau de Gaudi), écrit par Aro Sáinz de la Maza. Et une fois de plus, les spectateurs ont répondu présent. Ils se sont rués en masse devant leur écran. De ce fait, la mini-série a déjà atteint la troisième place des programmes les plus regardés de Netflix depuis sa mise en ligne le 12 décembre dernier.

Crédit photo : Netflix

Trêve de suspense, la série s’intitule Cité des ombres. « Un crime atroce s’est produit à La Pedrera (Casa Milà) : un cadavre carbonisé a été retrouvé accroché à la façade de l’édifice emblématique de Gaudí. Après sa suspension pour insubordination, le sergent Milo Malart reprend du service au sein des Mossos d’Esquadra à Barcelone. Secondé par l’inspectrice adjointe Rebeca Garrido, il se lance à la recherche du coupable », indique le synopsis officiel.

Une série touchée par un drame qui captive les spectateurs malgré tout

Crédit photo : Netflix

La série Cité des ombres a tenu en haleine les spectateurs. Comme souvent avec les séries prenantes, les spectateurs ont enchaîné les épisodes jusque tard dans la nuit :

« Hier soir, j'ai regardé les quatre derniers épisodes jusqu'à 3 heures du matin. Impossible de m'arrêter », écrit un internaute.

Les internautes s’accordent également pour qualifier la performance du duo d’acteurs, Isak Férriz et Verónica Echegui, de « phénoménale ». Ce compliment a un goût doux-amer quand on sait que l’actrice Verónica Echegui est décédée en août dernier des suites d’un cancer. C’est pourquoi un hommage lui est rendu à la fin de chacun des six épisodes. « Pour Verónica Echegui, avec toute notre affection et admiration », peut-on lire sur un bandeau noir.

Avec le succès rencontré par Cité de sombres depuis quelques jours, il est fort possible que l’on retrouve l’inspecteur Milo Malart sur nos écrans. Cela serait tout à fait possible puisque l’auteur, Aro Sáinz de la Maza, a écrit trois autres histoires se situant à Barcelone avec ce même personnage.