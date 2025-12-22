« Il tient en haleine » : ce film catastrophe coréen cartonne sur Netflix, il est N°1 dans le monde !

Si vous ajoutiez un peu d’adrénaline en ces fêtes de fin d’année ? Netflix vient de dévoiler un film catastrophe sud-coréen qui explose tous les compteurs partout dans le monde.

Le film catastrophe de cette fin d’année qui cartonne sur Netflix

En cette fin d’année, les abonnés Netflix attendent impatiemment le dénouement de Stranger Things. Ou bien ils se ruent sur les comédies de Noël. Mais entre ces deux programmes, pourquoi ne pas faire une escale du côté du film catastrophe ?

Cela paraît bizarre pour les fêtes de fin d’année. Pourtant, voici un film sud-coréen, sorti le 19 décembre, qui cartonne partout dans le monde. En effet, trois jours seulement après sa sortie, ce film à grand spectacle se classe premier dans de nombreux pays dont la France, selon Tudum.

Il s’agit du film Submersion. Le pitch est original et promet des émotions fortes : « Alors que l'Apocalypse menace la Terre, une lutte à la vie à la mort dans un appartement submergé par les eaux devient rapidement le seul espoir de subsister pour l'humanité », peut-on lire sur Allociné.

Un film qui retourne le cerveau des spectateurs

Submersion est un mélange de science-fiction, d’action et bien entendu de film catastrophe. Les fans de Squid Game auront plaisir à retrouver Park Hae-soo. L’acteur qui interprétait le joueur numéro 218 dans la série à succès. On le retrouve ici en agent de sécurité chargé de protéger An-Na, une spécialiste de l’intelligence artificielle, qui pourrait sauver l’humanité…

On n’en dira pas plus, mais Submersion est plus qu’un film catastrophe. C’est peut-être pour cela que le blockbuster sud-coréen a tant plu aux spectateurs. Ils ont été nombreux à avoir été emballés par l’histoire :

« Ce film est une très bonne surprise ! » ; « Un film qui démarre très fort et nous tient en haleine jusqu'au bout » ; « Certaines idées surprennent et sortent de l’ordinaire » ; « Les effets spéciaux sont très réussis et la situation angoissante », peut-on lire sur Allociné.

Alors, si vous êtes curieux et que vous souhaitez découvrir le fin mot de l’histoire, rendez-vous sans plus attendre sur Netflix pour dévorer Submersion.