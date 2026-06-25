Ce nouveau thriller espagnol est N°2 sur Netflix dans le monde entier et personne ne l'avait vu venir

Disponible depuis le 19 juin sur Netflix, une nouvelle série espagnole fait un carton sur la plateforme. Même si cela ne garantit en rien la qualité d’une production, son succès mérite de s’y pencher.

Qu’on se le dise : l’été est bel et bien là ! Naturellement, avec les beaux jours, difficile de rester chez soi à regarder la télé sauf quand le thermomètre flirte avec les 40 °C. Binge-watcher sans couette cosy et ni café chaud, mais avec le ventilateur qui tourne à fond les ballons, c’est possible aussi !

Si vous cherchez une nouvelle série à découvrir, le catalogue Netflix est aussi fourni qu’un congélateur en période estivale. Depuis le 19 juin, une nouvelle série espagnole n’a pas mis bien longtemps à affoler les compteurs.

Crédit photo : Netflix

En à peine quelques jours, ce thriller haletant a braqué le box-office de la plateforme. Selon les derniers chiffres de FlixPatrol au 23 juin 2026, elle s’est hissée sur la deuxième marche du podium des séries les plus regardées dans le monde, talonnant de très près le mastodonte dramatique I Will Find You.

Crédit photo : Netflix

Un huis-clos étouffant

La suite après cette vidéo

La série en question s’intitule “Oasis” et se compose de 8 épisodes. L'intrigue pose ses valises à l'Oasis Infinity, un resort ultra-luxueux où les familles les plus fortunées viennent se ressourcer, loin du tumulte de leur quotidien. Sauf que le paradis va vite virer au huis clos étouffant. Le synopsis officiel annonce la couleur :

"Lorsqu'une jeune femme disparaît mystérieusement d'un hôtel de luxe, le personnel et les clients, tous coincés sur les lieux, deviennent suspects… jusqu'à ce que la vérité éclate".

Au casting, on retrouve des visages bien connus des sérievores comme Verónica Sánchez (Sky Rojo) et l’inoxydable Paco Tous (l'inoubliable Moscou de La Casa de Papel) qui vont incarner les enquêteurs.

Pour l'heure, très peu d'avis ont été partagés sur les plateformes de notation et les réseaux sociaux donc impossible de se faire un avis sur la qualité de la série. La seule certitude, c’est qu’elle a attiré un grand nombre de spectateurs depuis son démarrage.