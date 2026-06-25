Ce nouveau thriller espagnol est N°2 sur Netflix dans le monde entier et personne ne l'avait vu venir

Par  | Partager

La série "Oasis" sur Netflix

Disponible depuis le 19 juin sur Netflix, une nouvelle série espagnole fait un carton sur la plateforme. Même si cela ne garantit en rien la qualité d’une production, son succès mérite de s’y pencher.

Qu’on se le dise : l’été est bel et bien là ! Naturellement, avec les beaux jours, difficile de rester chez soi à regarder la télé sauf quand le thermomètre flirte avec les 40 °C. Binge-watcher sans couette cosy et ni café chaud, mais avec le ventilateur qui tourne à fond les ballons, c’est possible aussi !

Si vous cherchez une nouvelle série à découvrir, le catalogue Netflix est aussi fourni qu’un congélateur en période estivale. Depuis le 19 juin, une nouvelle série espagnole n’a pas mis bien longtemps à affoler les compteurs.

Crédit photo : Netflix

En à peine quelques jours, ce thriller haletant a braqué le box-office de la plateforme. Selon les derniers chiffres de FlixPatrol au 23 juin 2026, elle s’est hissée sur la deuxième marche du podium des séries les plus regardées dans le monde, talonnant de très près le mastodonte dramatique I Will Find You.

Crédit photo : Netflix

Un huis-clos étouffant

La suite après cette vidéo

La série en question s’intitule “Oasis” et se compose de 8 épisodes. L'intrigue pose ses valises à l'Oasis Infinity, un resort ultra-luxueux où les familles les plus fortunées viennent se ressourcer, loin du tumulte de leur quotidien. Sauf que le paradis va vite virer au huis clos étouffant. Le synopsis officiel annonce la couleur :

"Lorsqu'une jeune femme disparaît mystérieusement d'un hôtel de luxe, le personnel et les clients, tous coincés sur les lieux, deviennent suspects… jusqu'à ce que la vérité éclate".

Au casting, on retrouve des visages bien connus des sérievores comme Verónica Sánchez (Sky Rojo) et l’inoxydable Paco Tous (l'inoubliable Moscou de La Casa de Papel) qui vont incarner les enquêteurs.

Pour l'heure, très peu d'avis ont été partagés sur les plateformes de notation et les réseaux sociaux donc impossible de se faire un avis sur la qualité de la série. La seule certitude, c’est qu’elle a attiré un grand nombre de spectateurs depuis son démarrage.

Netflix
Google Follow Suivez nous sur Google

Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

À lire aussi
Image tirée de la série Dans les bois sur Netflix
Voici notre classement des 13 séries de Harlan Coben disponibles sur Netflix
Extrait tir&eacute; de Si tu m&#039;&eacute;coutes
« Tellement émouvant ! » : les spectateurs sont unanimes concernant cette comédie romantique sur Netflix
Extrait tir&eacute; de The Boroughs
Voici la vraie raison pour laquelle Netflix a annulé The Boroughs malgré 1,2 milliard de minutes visionnées
Maternal Instinct
Ce documentaire poignant est numéro 1 sur Netflix, il glace le sang des spectateurs
Netflix sur la télévision
TF1 et toutes ses chaînes sont disponibles sur Netflix, une première mondiale