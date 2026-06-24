Harlan Coben sur Netflix : notre classement des 13 séries adaptées de ses romans, de la pire à la meilleure

Avis aux fans d’Harlan Coben : voici notre classement des treize séries adaptées de ses romans disponibles sur Netflix.

Maître du thriller psychologique, Harlan Coben est l’un des auteurs les plus adaptés à la télévision.

Il faut dire que le romancier américain a signé, en 2018, un contrat gargantuesque avec Netflix. Résultat : treize de ses œuvres ont pris vie sur la célèbre plateforme de streaming, rapporte le site spécialisé What’s on Netflix.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cet accord s’est avéré rentable. Ces dernières années, les séries inspirés des romans policiers de l’écrivain rencontrent un beau succès.

Alors qu’une nouvelle adaptation est en préparation, plongez dans l’univers tortueux du roi des rebondissements à travers notre classement de ses meilleures déclinaisons à l’écran.

13. The Innocent

Notée 100 % sur Rotten Tomatoes, The Innocent nous vient d’Espagne, avec en tête d’affiche l’acteur Mario Casas, dans le rôle de Mat, un homme condamné pour homicide involontaire après une bagarre dans un bar. À sa sortie de prison, il retrouve une vie normale, mais son bonheur bascule après un coup de fil…

12. Disparu à jamais

Le pitch de Disparu à jamais vaut le détour : « dix ans après avoir perdu deux êtres chers, un homme est plongé dans une énigme vertigineuse quand sa petite amie disparaît », renseigne le synopsis officiel. Cette mini-série haletante made in France est portée par un casting prometteur : Finnegan Oldfield, Garance Marillier, Nicolas Duvauchelle ou encore Nailia Harzoune.

11. Tu me manques

Après la France, place à l’Angleterre avec Tu me manques. Cette fois, on suit la capitaine Kat Donovan, incarnée par la talentueuse Rosalind Eleazar, qui décide de s’inscrire sur une application de rencontres onze ans après la disparition de son fiancé. Son monde bascule lorsqu’elle tombe sur son profil….

10. Juste un regard

Destination la Pologne, plus précisément à Varsovie, avec Juste un regard, une mini-série captivante. De quoi ça parle ? Eva, créatrice de bijoux et épouse épanouie, reconnaît son mari sur une vieille photo. Lorsque celui-ci disparaît mystérieusement, elle rassemble les indices et découvre des vérités cachées…

9. Faute de preuves

Cette production espagnole séduit les spectateurs en adoptant un ton plus sombre. Faute de preuves met en scène la journaliste Ema Garay (Soledad Villamil), réputée pour débusquer les criminels. En enquêtant sur la disparition d’une adolescente, elle découvre avec stupeur qu’elle connaît le principal suspect. Un homme qui n’a pas hésité à l’aider dans cette affaire et avec qui elle a tissé des liens…

8. Double piège

Les Britanniques frappent fort avec Double piège. Composée de huit épisodes, cette série raconte l’histoire de Maya (Michelle Keegan), une ancienne soldate, qui découvre son mari décédé sur une caméra dissimulée chez elle. Commence alors une quête de la vérité qui va faire voler en éclats ses croyances.

7. Dans les bois

Nouvelle adaptation polonaise, Dans les bois est l’une des œuvres les plus intimes d’Harlan Coben. Le récit suit Paul Cope, un procureur de renom qui apprend que sa sœur a peut-être survécu, plus de 20 ans après sa mort supposée dans un camp de vacances. De quoi passer une soirée haletante.

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6. Ne t’enfuis plus

Dans Ne t’enfuis plus, James Nesbitt joue Simon, un père de famille qui voit sa fille ainée s’enfuir avec un garçon peu fréquentable. En la recherchant, il se retrouve impliqué dans une affaire de meurtre et découvre des secrets qui pourraient détruire ses proches. Alfred Enoch, Minnie Driver et Ellie de Lange complètent le casting.

5. Sans un mot

Troisième adaptation polonaise, Sans un mot se déroule dans une banlieue aisée de Varsovie, où la disparition d’un jeune homme sème le trouble chez les habitants en révélant leurs secrets et mensonges.

4. Sur tes traces

Mise en ligne le 18 juin 2026 sur Netflix, Sur tes traces suit un père de famille (Sam Worthington) injustement incarcéré pour le meurtre de son fils. Il se lance alors dans une mission de sauvetage après avoir découvert qu’il pourrait être encore en vie.

3. Intimidation

Portée par Richard Armitage, vu dans plusieurs séries d'Harlan Coben, Intimidation raconte la descente aux enfers d’Adam Price, un époux et père épanoui, qui voit son monde parfait s’effondrer lorsqu'il apprend de la bouche d'une inconnue un fait choquant au sujet de sa femme.

2. Ne t’éloigne pas

Les spectateurs retrouvent Richard Armitage dans Ne t’éloigne pas. Le synopsis ? « La disparition de Carlton Flynn 17 ans jour pour jour après celle de Stewart Green provoque une réaction en chaîne qui affecte la vie de personnes liées aux deux hommes », détaille Netflix.

1. Safe

Sortie en 2018, la mini-série britannico-française en huit épisodes est considérée comme la meilleure adaptation d'une œuvre de Coben à ce jour. Elle met en vedette Michael C. Hall (Dexter) dans le rôle de Tom Delaney, veuf et père de deux enfants. Sa vie bascule lorsque l'une de ses filles, Jenny (Amy James-Kelly), et son petit ami disparaissent…

Et vous, quelle est votre série préférée de Harlan Coben sur Netflix ?