Monstre, saison 3 : Charlie Hunnam va incarner un tueur en série tristement célèbre sur Netflix

Alors que la saison 2 de “Monstre” va bientôt être diffusée sur Netflix, on en sait déjà plus sur la saison 3. Celle-ci relatera l’histoire d’Ed Gein, dont les meurtres ont terrorisé l’Amérique. L’identité de l’acteur a été dévoilée.

D’ici quelques jours, la saison 2 de la série “Monstre” sera disponible sur Netflix. Après une première saison portée sur le meurtrier Jeffrey Dahmer, cette deuxième partie va s’intéresser aux frères Menendez, deux meurtriers qui ont tué leurs parents en 1989 et qui ont été condamnés à la prison à perpétuité sans libération conditionnelle.

Quelques jours avant la sortie de cette deuxième saison, on en sait plus sur la troisième à venir. Elle portera sur Ed Gein, un meurtrier connu sous le nom du “boucher de Planfield”. Cet homme a inspiré de nombreux réalisateurs puisque des documentaires, des séries et des films ont été produits à partir de son histoire, comme “Le Silence des Agneaux”, “Massacre à la tronçonneuse” et “Psychose”.

Une histoire glaçante

Si Ed Gein a marqué les esprits, c’est pour une raison bien précise. Si cet homme a tué deux femmes, il déterrait également des cadavres dans un cimetière près de chez lui et transformait des parties de leurs corps en objets ménagers, rideaux et vêtements. Il utilisait par exemple de la peau humaine pour créer des vêtements, conservait des organes dans des bocaux et utilisait des crânes comme bols.

Les crimes d’Ed Gein ont été découverts suite à la disparition de Bernice Worden, l’une de ses victimes. Une fois arrêté, le meurtrier a dénoncé ses actes. Reconnu coupable, il a été considéré fou au moment de ses crimes et a été interné jusqu’à la fin de sa vie.

Qui incarnera Ed Gein ?

Si l’on sait déjà de quoi parlera la saison 3 de “Monstre”, nous savons également qui jouera le rôle d’Ed Gein. Il s’agit de Charlie Hunnam, connu pour avoir incarné Jackson Teller dans Sons of Anarchy.

Crédit photo : Sons of Anarchy

L’acteur âgé de 44 ans a également joué dans plusieurs films comme “The Gentlemen”, “Pacific Rim” et “Le Roi Arthur”. Désormais, c’est dans la peau d’un terrifiant tueur en série que nous le retrouverons sur Netflix.

Avant de découvrir cette nouvelle histoire, ne manquez pas la saison 2 de “Monstre” qui sortira sur la plateforme de streaming ce jeudi 19 septembre, avec Javier Bardem et Chloë Sevigny.