Cette série adaptée d'un manga culte est numéro 1 sur Netflix dans le monde entier !

La saison 2 d’une série attendue avec impatience par les fans a débarqué sur Netflix, et occupe déjà la première place du classement de la plateforme.

Un vent de nouveautés souffle sur Netflix cette semaine ! Au programme : ce film d’action avec la star de Reacher ou encore ce documentaire signé Steven Spielberg.

Après trois ans d’attente, la saison 2 d’une série très appréciée par les spectateurs est enfin disponible sur la célèbre plateforme de streaming.

Mis en ligne ce mardi 10 mars, le programme rencontre déjà une énorme succès.

Une saison 2 très attendue et…

Adapté du manga le plus vendu au monde, créé par Eiichiro Oda, le show télévisé a séduit les fans de la première heure et les néophytes, devenant rapidement un phénomène mondial. Vous avez trouvé ? Il s’agit de l’adaptation en live action de One Piece.

Crédit Photo : Netflix

Sortie en 2023, la série en prise de vues réelles relate l’histoire de Monkey D. Luffy, personnage élastique au mythique chapeau de paille qui sillonne la mer à la recherche du fameux One Piece, inestimable trésor.

Ce héros haut en couleurs n’est évidemment pas seul, puisqu’il est entouré des truculents Zoro, Sanji, Nami, ou encore Usopp.

Cette deuxième saison du show de Netflix introduit l’incontournable figure de Chopper, sans oublier celles de Miss All Sunday, Smoker, Tashigi ainsi que Miss Wednesday, interprétée par Charithra Chandran, bien connue des fans de Bridgerton !

Crédit Photo : Netflix

La suite après cette vidéo

Dans cette nouvelle salve d’épisodes, Luffy et son équipage se dirigent vers le légendaire tronçon maritime de Grand Line, où de nombreux dangers les attendent.

… très appréciée par les fans

À peine diffusée, la saison 2 de One Piece s’empare déjà du top 1 des programmes les plus regardés cette semaine sur Netflix. Selon le site Flixpatrol, elle occupe la tête du classement en Argentine, en Australie, en Belgique, au Japon et au Brésil.

Ce n’est pas tout. Sur Rotten Tomatoes, la série obtient 100% d’avis positifs parmi 24 critiques professionnelles. Elle est aussi saluée par les spectateurs, avec un score quasi parfait de 96%.

Crédit Photo : Netflix

Sur le site spécialisé Allociné, l’œuvre décroche 3,7 étoiles auprès des internautes. Une personne enthousisate a commenté :

« Superbe adaptation du manga, personnages attachants, mention spéciale pour Luffy et Chopper dont le personnage en CGI est bien réalisé ».

Les 8 épisodes de la saison 2 de One Piece sont disponibles en streaming sur Netflix. Vous savez ce qu’il vous reste à faire !