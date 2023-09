One Piece : les secrets cachés que vous avez ratés dans la série Netflix

Diffusée en grande pompe sur Netflix depuis le 31 août dernier, la série en live action de Netflix comporte de nombreux easter eggs en référence à l’univers du célèbre manga. Attention aux spoilers !

Si vous n’avez toujours pas vu la série live action de One Piece, diffusée sur Netflix, on vous recommande de ne pas aller plus loin. En effet, la série comporte de nombreux secrets que nous allons vous révéler.

Manga mondialement célèbre, jouissant d’une communauté de fans implacable, One Piece se devait d’être à la hauteur pour sa nouvelle version avec de réels acteurs. Naturellement, pour satisfaire une communauté, la dispersion de références est indispensable, quitte à la dissimuler.

À commencer par l’ouverture de l’épisode, qui survole la carte du monde de One Piece. On y aperçoit furtivement le personnage de Meuh-Meuh qui n’apparaît pourtant pas dans la série. Un signe qu’il viendra dans la suite ? Affaire à suivre… Sur cette carte, on y voit également l’île des animaux rares.

Des références pour les puristes de One Piece

Ensuite, dans la scène d’ouverture, où l’on assiste à l'exécution de Gold Roger, on aperçoit quelques personnages phares du manga, comme le père de Luffy dans sa veste verte et capuchée. On aperçoit aussi Dracule Mihawk ainsi qu’un Shanks plus jeune.

Crédit photo : Netflix

Plus tard, lorsqu’on découvre Luffy, on le voit s’immiscer dans un tonneau pour aller à l’eau. Sur le tonneau est écrit “Gyuru’s”, qui est une référence à un personnage qui n’est apparu seulement dans le tome 1 du manga. La tenue portée par Nami est aussi un clin d'œil à un workart conceptuel qui n’est jamais apparu dans le manga ou le dessin animé.

Dans l’épisode 7, une conversation entre Arlang et Nezumi évoque le personnage de Jinbe, qui pourrait bien faire son apparition dans les prochaines saisons. Enfin, dans l’épisode 8, lors de la scène du sermon entre les cinq camarades, ceux-ci reprennent la même position que dans l’anime, à l’exception qu’il fait grand soleil dans le live action. Et dans la dernière scène, on aperçoit un personnage de dos, qui n’est autre que Smoker qui sera sûrement l’antagoniste dans la seconde saison.