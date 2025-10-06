« Vraiment captivante » : cette série Netflix notée 10/10 est déjà numéro 1, tous les spectateurs la recommandent

Les plus pressés devraient apprécier cette mini-série espagnole que les spectateurs ont dévorée en une soirée. Tous soulignent son histoire captivante et prenante.

Vous avez déjà dévoré la nouvelle série des créateurs de Peaky Blinders ? Ou bien cette mini-série policière qui a déjoué toutes les attentes ? Parfait car en voici une autre, espagnole cette fois-ci. Sortie sur Netflix le 26 septembre dernier, la mini-série a surpris tout le monde en se classant numéro un du Top 10 de la plateforme.

Il n’aura pas fallu bien longtemps aux spectateurs de Netflix pour dévorer la série puisqu’elle ne compte que 6 épisodes. En dix jours seulement, le show a enregistré 34,8 millions d’heures de visionnage. Il faut dire que les fans se sont dit « absorbés » par l’histoire.

Crédit photo : Netflix

Cette histoire, c’est celle que raconte Ángela, remake de la série britannique Angela Black, datant de 2021. Voici le résumé partagé par Netflix : « Derrière les apparences d'une famille parfaite, Ángela endure la violence de son mari. L'arrivée d'Edu ravive un désir oublié et lui ouvre une échappatoire mortelle. »

Les spectateurs séduits par son histoire captivante

Crédit photo : Netflix

Voilà de quoi tenir les spectateurs en haleine. Ajoutez à cela une ambiance sombre, un mystère à éclaircir et un casting talentueux et vous obtenez un thriller addictif. Sur le groupe Facebook Netflix Bangers, un internaute raconte avoir déjà vu cinq épisodes sur six, ce qui ne l’empêche pas d’attribuer la note de « 10/10 » à Ángela : « Je la recommande vivement. »

Rapidement, d’autres internautes se sont joints à la conversation, s’accordant également sur la qualité de la série :

« Excellente série, j'ai adoré la regarder » ; « Oui ! 10/10. Je viens de voir ça, c'était bien, j'ai adoré le rebondissement ! » ; « Combinée à un scénario percutant et à un rythme soutenu, Ángela devient une série vraiment captivante » ; « C’est plein de suspense et émotionnellement captivant » ; « Une sacrée aventure » ; « Ces six épisodes sont rythmés et intenses. Je ne me suis jamais ennuyé et l'histoire m'a tenu en haleine », peut-on lire sur la page dédiée.

Vous l’aurez compris, en quelques jours seulement, Ángela a marqué de nombreux spectateurs. Pour le moment, la série ne recueille pas assez de notes pour avoir une moyenne sur Rotten Tomatoes. En revanche, elle a reçu un joli 6,5 sur 10 sur Imdb et 3,1 sur 5 sur Allociné. Vous saurez quoi regarder ce week-end sur Netflix.