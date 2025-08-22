Cette série Netflix vient de sortir, mais elle rend déjà accros les spectateurs qui l'ont dévorée en quelques jours

Par ·

Extrait tiré de Dans la boue

Cette série vient de sortir mais elle se place déjà comme l’un des programmes les plus vus de Netflix. Il n’a fallu que quelques jours aux spectateurs pour la regarder dans son entièreté.

Voici une série sortie le 14 août dernier dans la plus grande discrétion mais qui est parvenue à s’imposer dans le classement de Netflix. En effet, elle est l’une des séries les plus regardées de cette fin de vacances. Pratique en attendant la partie 2 de Mercredi (prévue le 3 septembre prochain).

Cette série choc nous vient tout droit d’Argentine. Elle s’impose comme la digne successeure de la série à succès venue du même pays : El Marginal. Cependant, cette lourde comparaison peut parfois causer du tort à ce nouveau show.

Extrait tiré de Dans la boueCrédit photo : Netflix

Vous l’avez peut-être deviné, il s’agit de Dans la boue (In the Mud, en anglais). « Cinq codétenues forgent un lien unique après un accident fatal… jusqu'à ce que la corruption et la guerre de territoire d'une prison impitoyable menacent de les détruire », informe le résumé de Netflix.

Une série dévorée en quelques jours

Extrait tiré de Dans la boueCrédit photo : Netflix

Pour le moment, Dans la boue n’a pas encore de score sur Rotten Tomatoes car elle n’a pas recueilli assez de notes pour faire une moyenne générale. Malgré tout, les quelques critiques présentes louent la série :

« Ce n'est peut-être pas pour tout le monde, mais la série a bien réussi à mettre en place les personnages principaux et à montrer comment ils vont gérer l'une des prisons les plus sombres que nous ayons vues à la télévision depuis un moment », écrit le site The Decider.

De son côté, Heaven of Horror souligne l’ambiance de Dans la boue :

« C'est très sombre et cruel à bien des égards, mais aussi axé sur les personnages avec des personnages géniaux (et parfois horribles). »

Dans la boue commence à se faire un nom sur Netflix. Elle doit notamment son succès grandissant au bouche à oreille sur la page Facebook, "Netflix Bangers". C’est là que les abonnés de la plateforme ont évoqué leur passion commune pour la série :

« J'ai aimé, c'était addictif » ; « J'en veux plus !! » ; « J’en suis à la moitié et j’adore ça » ; « Dans l'ensemble une excellente série carcérale » ; « Super scénario, des actrices convaincantes », peut-on lire sur Facebook et Allociné.

Les spectateurs ont dévoré la série en quelques jours, même si Dans la boue n’est pas disponible en version française doublée. Le plus dur sera désormais d’attendre la suite. Attention cependant, des spectateurs alertent sur les nombreuses scènes de nudité. 

Suivez nous sur Google News
REJOINDRE LA CONVERSATION
Netflix

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Pour Demotivateur, Camille met à profit ses compétences dans la rédaction web pour parler de sujets qui lui tiennent à cœur comme la cause animale, l’écologie ou encore l’art. Mais c’est surtout le divertissement et notamment le cinéma et les séries télé qui l’attirent. Chaque jour, Camille espère faire partager sa passion au plus grand nombre avec des articles riches et variés qui pourront plaire au lecteur.

À lire aussi
Ce film Netflix poignant avec une star de Marvel est déjà numéro 2 et laisse les spectateurs sans voix
Ce film Netflix poignant avec une star de Marvel est déjà numéro 2 et laisse les spectateurs sans voix
Cette série Netflix « époustouflante » notée 98% rend accros les spectateurs qui la dévorent en un week-end
Cette série Netflix « époustouflante » notée 98% rend accros les spectateurs qui la dévorent en un week-end
Cette star de Stranger Things a disparu juste après avoir connu la gloire dans la série Netflix
Cette star de Stranger Things a disparu juste après avoir connu la gloire dans la série Netflix
Ce film Netflix événement devient le numéro 2 de l'histoire de la plateforme 
Ce film Netflix événement devient le numéro 2 de l'histoire de la plateforme 