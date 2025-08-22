Cette série Netflix vient de sortir, mais elle rend déjà accros les spectateurs qui l'ont dévorée en quelques jours

Cette série vient de sortir mais elle se place déjà comme l’un des programmes les plus vus de Netflix. Il n’a fallu que quelques jours aux spectateurs pour la regarder dans son entièreté.

Voici une série sortie le 14 août dernier dans la plus grande discrétion mais qui est parvenue à s’imposer dans le classement de Netflix. En effet, elle est l’une des séries les plus regardées de cette fin de vacances. Pratique en attendant la partie 2 de Mercredi (prévue le 3 septembre prochain).

Cette série choc nous vient tout droit d’Argentine. Elle s’impose comme la digne successeure de la série à succès venue du même pays : El Marginal. Cependant, cette lourde comparaison peut parfois causer du tort à ce nouveau show.

Crédit photo : Netflix

Vous l’avez peut-être deviné, il s’agit de Dans la boue (In the Mud, en anglais). « Cinq codétenues forgent un lien unique après un accident fatal… jusqu'à ce que la corruption et la guerre de territoire d'une prison impitoyable menacent de les détruire », informe le résumé de Netflix.

Une série dévorée en quelques jours

Crédit photo : Netflix

Pour le moment, Dans la boue n’a pas encore de score sur Rotten Tomatoes car elle n’a pas recueilli assez de notes pour faire une moyenne générale. Malgré tout, les quelques critiques présentes louent la série :

« Ce n'est peut-être pas pour tout le monde, mais la série a bien réussi à mettre en place les personnages principaux et à montrer comment ils vont gérer l'une des prisons les plus sombres que nous ayons vues à la télévision depuis un moment », écrit le site The Decider.

De son côté, Heaven of Horror souligne l’ambiance de Dans la boue :

« C'est très sombre et cruel à bien des égards, mais aussi axé sur les personnages avec des personnages géniaux (et parfois horribles). »

Dans la boue commence à se faire un nom sur Netflix. Elle doit notamment son succès grandissant au bouche à oreille sur la page Facebook, "Netflix Bangers". C’est là que les abonnés de la plateforme ont évoqué leur passion commune pour la série :

« J'ai aimé, c'était addictif » ; « J'en veux plus !! » ; « J’en suis à la moitié et j’adore ça » ; « Dans l'ensemble une excellente série carcérale » ; « Super scénario, des actrices convaincantes », peut-on lire sur Facebook et Allociné.

Les spectateurs ont dévoré la série en quelques jours, même si Dans la boue n’est pas disponible en version française doublée. Le plus dur sera désormais d’attendre la suite. Attention cependant, des spectateurs alertent sur les nombreuses scènes de nudité.