Cette série culte va quitter Netflix en septembre, dépêchez-vous de la regarder avant qu'il ne soit trop tard

En septembre, Netflix va mettre à jour son catalogue et supprimer une centaine de films et de séries. Parmi eux, une série culte qui a connu un immense succès.

Il ne reste plus que quelques jours avant la rentrée, ce qui implique un grand bouleversement dans nos habitudes. C’est le cas sur Netflix, qui va mettre à jour son catalogue de programmes. Pour cette raison, 100 films et séries actuellement disponibles sur la plateforme de streaming vont être supprimés de Netflix, dont certains qui ont connu un très grand succès.

C’est le cas de “The Good Place”, une série qui a séduit de nombreux fans et qui est devenue culte. Regardez-la avant qu’il ne soit trop tard !

Crédit photo : Netflix

“The Good Place” va disparaître

“The Good Place” a connu un très grand succès puisque cette série comptabilise 97% de critiques positives sur le site Rotten Tomatoes. Dans ce programme, on suit l’histoire de la vendeuse Eleanor Shellstrop, qui décède dans un accident de voiture et se retrouve dans un endroit similaire au paradis. Cependant, Eleanor a vécu une vie sombre, faisant des choix moralement inacceptables, et elle comprend rapidement qu’elle a été envoyée à cet endroit par erreur. Ainsi, elle va tout faire pour pouvoir y rester.

Crédit photo : Netflix

Dans la peau d’Eleanor Shellstrop, on retrouve l’actrice Kristen Bell, qui joue également dans la mini-série “The Woman in the House”, diffusée sur Netflix. Au total, “The Good Place” contient 53 épisodes répartis en quatre saisons. Cette série, arrivée sur Netflix en septembre 2020, a totalisé 308 millions d’heures de visionnage entre janvier 2023 et juin 2025. Cependant, elle va disparaître de Netflix le 25 septembre prochain, selon des informations rapportées par Unilad, alors ne tardez pas avant de la regarder.

En septembre, d’autres programmes vont être supprimés de Netflix comme “Band of Brothers”, un drame centré sur la Seconde Guerre mondiale, “American Gangster” ou encore le film d’animation “Bee Movie”. Des programmes à voir dès maintenant avant qu’il ne soit trop tard.