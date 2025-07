Cette série d'épouvante méconnue au score de 96% attire de plus en plus de spectateurs qui ne peuvent plus s'en passer

Parce qu’il n’y a pas que Netflix dans la vie, voici une série mélangeant épouvante et science-fiction qui plaît beaucoup aux spectateurs au point de s’imposer petit à petit dans les classements des programmes les plus vus en streaming.

Vous avez peut-être écumé tous les programmes de Netflix, y compris cette série adorée des fans qui vient d’être annulée ou ce documentaire terrifiant. Dans ce cas, vous devez sûrement être à court de séries ou de films à dévorer cet été. Mais pas de panique car nous avons ce qu’il vous faut.

Que vous soyez amateur de science-fiction, de mystère, de thriller ou d’épouvante, cette série américaine devrait vous convaincre. Débutée en 2022, elle a su, au fil des saisons, s’imposer comme l’une des séries préférées des spectateurs partout dans le monde. Pourtant, elle reste relativement discrète. Mais ça ne va pas durer.

Crédit photo : Paramount+

Cette série, c’est From que beaucoup considèrent comme la relève parfaite de Lost : Les Disparus. La voici en plein essor sur les plateformes de streaming. Et pour cause, son pitch est assez incroyable : « Une ville cauchemardesque du centre des Etats-Unis piège tous ceux qui y entrent. Alors que les habitants, malgré eux, se battent pour conserver un sentiment de normalité et cherchent une issue, ils doivent également survivre aux menaces de la forêt environnante, notamment aux créatures terrifiantes qui sortent lorsque le soleil se couche ».

Une série qui se fait de la place chez les spectateurs du monde entier

Crédit photo : Paramount+

From a réussi à charmer les spectateurs et les critiques. Sur Rotten Tomatoes, la série portée par Harold Perrineau (Lost, The Rookie) obtient le score presque parfait de 96%. Mieux encore, From qui est diffusée sur le réseau MGM+ aux États-Unis, se classe parmi les programmes les plus regardés de la plateforme, en occupant la 5ème position.

La troisième saison de From a été diffusée entre septembre et novembre 2024 et les fans demandent déjà une quatrième saison après avoir dévoré les 10 épisodes. Bonne nouvelle puisque la saison 4 de From vient d’entrer en production. Les fans peuvent donc espérer une diffusion début 2026 si tout va bien.

En France, From est diffusée sur Paramount+ et les spectateurs adhèrent également à la série :

« From est une série captivante [...] qui réussit à maintenir une tension constante, plongeant les spectateurs dans un univers angoissant » ; « En dépit des quelques longueurs, "From" reste l’une des meilleures séries d’horreur de ces dernières années » ; « Je vous invite à découvrir cette série qui est plutôt réussie et qui change un peu de ce qu'on nous sert depuis des années » ; « La série est toujours aussi prenante et angoissante », peut-on lire sur Allociné.

Ruez-vous, si ce n’est déjà fait, sur Paramount+ pour découvrir From et ses nombreux rebondissements. Frissons garantis.