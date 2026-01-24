Cette série HBO dérivée de Game of Thrones est n°1 dans le monde entier

Si vous avez aimé “Game of Thrones”, ne manquez pas le nouveau spin-off d’ores et déjà disponible sur HBO Max. Il connaît un immense succès et est numéro 1 dans le monde entier.

Vous avez aimé “Game of Thrones” ? Si c’est le cas, HBO Max a récemment dévoilé une nouvelle série qui devrait vous plaire. Il s’agit d’un spin-off du trône de fer, dont les événements se passent 72 ans après l’histoire de “House of the Dragon” et 100 ans avant “Game of Thrones”.

Crédit photo : HBO Max

Il s’agit de “A Knight of the Seven Kingdoms”, l'une des séries les plus attendues de 2026. Composée de 6 épisodes, elle est disponible sur HBO Max depuis le 19 janvier.

Un spin-off de “Game of Thrones”

Dans l’histoire, la lignée Targaryen détient toujours le trône de fer. On suit le parcours de Dunk, un jeune chevalier naïf mais courageux. Alors qu’il voyage en direction du Tournoi d’Ashford Meadow, il rencontre Egg, un enfant chauve qui veut devenir l’écuyer du chevalier errant.

Crédit photo : HBO Max

Quelques jours après la diffusion des premiers épisodes, ce programme est déjà numéro 1 dans le monde entier, selon des statistiques du site spécialisé Flix Patrol. Il figure dans le top 10 de HBO Max cette semaine et est le programme le plus vu dans de nombreux pays du monde, dont la France.

Les fans sont conquis

Si ce programme est beaucoup regardé, il plaît également aux fans qui ne tarissent pas d’éloges à son sujet.

“A Knight of the Seven Kingdoms est ultra réjouissant. Parfaitement adapté comme je l’imaginais, à la fois mélancolique et chaleureux, sans oublier l’aspect plus comique qui en charme déjà beaucoup”, “On dirait un RPG médiéval un peu décalé. C’est drôle et l’image est belle, j’ai trop hâte de la suite”, “Les acteurs sont géniaux, c’est reposant, ça emmène loin et ça fait du bien”, ont commenté les internautes sur les réseaux sociaux.

Pour le moment, seuls deux épisodes sont disponibles sur HBO Max. Une chose est sûre : les fans ont hâte de connaître la suite de l’histoire.