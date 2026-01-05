Voici les cinq séries les plus attendues en 2026

Alors que la nouvelle année vient de commencer, celle-ci s’annonce chargée en séries ! Certaines d’entre elles sont attendues de pied ferme par les spectateurs. On fait le point !

Avis aux sériephiles : 2026 promet d’être une année riche sur le petit écran ! Une avalanche de séries va en effet débarquer sur les plateformes de streaming.

Entre les suites tant attendues, les nouveaux programmes ou encore les saisons finales, voici cinq shows télévisés à ne surtout pas manquer en 2026 !

La Chronique des Bridgerton (saison 4)

La famille Bridgerton est de retour sur Netflix ! Cette fois-ci, les spectateurs suivront les aventures sulfureuses du cadet de la fratrie : le seul et unique Benedict.

Dans cette nouvelle salve d’épisodes, le jeune homme succombera au charme de la mystérieuse et captivante Sophie lors d’un bal masqué. La première partie de la saison 4 sera disponible à partir du 29 janvier sur la plateforme, tandis que la seconde sera dévoilée le 26 février.

Euphoria – saison 3

La série phénomène s’apprête à tirer sa révérence sur HBO Max après quatre ans d’attente. L’ultime et dernière saison se déclinera en huit épisodes, qui s’annoncent déjà hauts en couleur.

Si la nouvelle intrigue n’a pas encore été dévoilée, Sam Levinson, le créateur d’« Euphoria », a donné quelques indices. La série se déroulera plusieurs années après le lycée, et se concentrera sur le personnage de Rue (Zendaya).

La saison 3 sera diffusée en France courant avril 2026.

Crédit Photo : HBO Max

Dexter : Résurrection – saison 2

Après un comeback fracassant et plébiscité par les fans, qui avaient pu être déçus des deux précédentes conclusions des aventures du serial killer, « Dexter : Resurrection » devrait revenir sur les écrans cet automne, sur Canal+.

Ayant embrassé de nouveau sa dimension feuilletonnante haletante, sans jamais abandonner son humour décalé, le show porté par Michael C. Hall est au cœur des attentes depuis son retour en grande forme. Ajoutez à cela un casting prestigieux et des arcs narratifs non résolus et vous obtenez un show très attendu.

Résurrection accomplie pour Dexter.

Crédit Photo : HBO Max

A Knight of the Seven Kingdoms

Après « House of the Dragon », l’univers fantasy créé par George R. R. Martin continue de s’étendre avec un nouveau projet, qui va séduire les fans de Game of Thrones. Intitulé « A Knight of the Seven Kingdoms », le second préquel de GOT sera diffusé le 19 janvier prochain sur HBO Max. Le pitch ? Le voici :

« Un siècle avant les événements de Game of Thrones, deux héros errent à Westeros : un jeune chevalier naïf mais courageux, Ser Duncan the Tall, et son écuyer, Egg. À une époque où la lignée des Targaryen détient toujours le Trône de fer et où le souvenir du dernier dragon n’a pas encore disparu des mémoires, de grands destins, de puissants ennemis et de dangereuses aventures attendent ces amis improbables mais inséparables », renseigne le synopsis officiel.

The Boys (saison 5)

Clap de fin pour la série « The Boys » ! La série emblématique et déjantée de Prime Video va faire ses adieux le 8 avril prochain. Dans cette nouvelle saison, l’intrigue se situera deux ans après les événements de la saison 4.

Cette suite marquera le retour de Butcher, plus déterminé que jamais à terrasser Homelander, ainsi qu’à effacer tous les Supes de la carte ! Des retrouvailles qui s’annoncent explosives !