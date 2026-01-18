Sept ans après GOT, deux stars de la série se retrouvent à l'affiche du remake d'un film culte

Sophie Turner et Kit Harington dans la série Game of Thrones

Deux stars de la série Game of Thrones vont se donner la réplique dans le remake d’un film culte, sept ans après la diffusion de l’épisode final du célèbre show télévisé HBO.

Avis aux fans de Game of Thrones (et les autres) : deux membres de la famille Stark vont partager l’affiche du remake d’un film culte.

Sansa Stark et Jon Snow se retrouvent au cinéma

Sophie Turner, alias Sansa Stark, et Kit Harington, le ténébreux Jon Snow, ont incarné des frères et sœurs dans le show télévisé signé HBO.

Pendant huit saisons saluées par la critique internationale, la princesse de Winterfell et le Lord Commandant de la Garde de nuit ont vécu une avalanche de péripéties et d’épreuves.

Kit Harington et Sophie Turner dans la série Game of Thrones Crédit Photo : HBO / Isopix

Sept ans après la diffusion de l’épisode final, le 19 mai 2019, les deux acteurs sont de retour, et cette fois, sur grand écran.

Les comédiens britanniques vont jouer des amants dans The Dreadful, un long-métrage réalisé par Natasha Kermani, rapporte le site spécialisé Allociné.

Sophie Turner et Kit Harington dans The Dreadful Crédit Photo : Lionsgate

Comme le précisent nos confrères, l’intrigue se déroule en Angleterre au XVe siècle, une période mouvementée marquée par la guerre des Deux-roses, opposant deux maisons royales rivales : les York et les Lancaster.

La comédienne Sophie Turner prête ses traits à Anne, une jeune femme qui mène une vie solitaire et rude en marge de la société avec sa belle-mère.

Leur quotidien est bouleversé par un homme de leur passé, interprété par Kit Harington, qui refait surface. Celui-ci va alors déclencher « une série d’évènements qui vont constituer un tournant pour Anne ».

Le remake d’un film culte japonais

The Dreadful est le remake du film culte Onibaba de Kaneto Shindō. Chef-d’œuvre du genre horrifique japonais, cette production unique et fondatrice est sortie dans les salles obscures en 1964.

62 ans après cette claque cinématographique, The Dreadful va proposer une nouvelle version le 20 février prochain aux États-Unis.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le tournage a eu un goût particulier pour Sophie Turner et Kit Harington.

Dans un récent entretien accordé au E! News, l’interprète du fils illégitime de Ned Stark est revenu sur ses retrouvailles avec celle qui incarnait sa demi-sœur :

« C'est [Sophie Turner] qui m'a envoyé le script et, étrangement, elle n'y a pas vu ce que j'y ai trouvé. Je me suis dit : "Ces deux là sont amoureux, non ?" Je trouvais ça très bizarre. Mais c'était une belle occasion de la revoir et de retravailler ensemble », a-t-il expliqué.

Avant d’ajouter :

« C'était un peu gênant de devoir monter sur une caisse pour l'embrasser, parce qu'elle est bien plus grande que moi, mais à part ça, j'ai gardé ma dignité intacte ».

Sophie Turner et Kit Harington dans The Dreadful

De son côté, l’ex-épouse du chanteur Joe Jonas a fait part cet été d’une anecdote sur le plateau du Late Night with Seth Meyers :

« Lors de la première scène de baiser, on a eu tous les deux envie de vomir. Franchement, c’était dégoûtant. C’était le pire. Un autre très mauvais moment de ma carrière ».

Ambiance !

Source : Allociné
Game of thrones Remake

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

