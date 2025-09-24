Cette nouvelle série Netflix par les créateurs de «La Casa de Papel» est déjà numéro 1, les spectateurs l'adorent

Par ·

El Refugio Atómico - Netflix

Envie de “binge-watcher” une nouvelle série ? La plateforme de streaming Netflix s’impose avec un contenu qui cartonne. Zoom.

Qui n’a pas envie de se lover sous un plaid, de s’affaler sur son canapé pour regarder une série qui ne nous fera pas décrocher les yeux de l’écran ? Ça tombe bien, on peut compter sur la plateforme Netflix pour ravir tous les adeptes de nouvelles séries et films.

D’ailleurs, le 19 septembre 2025, la plateforme de streaming a ajouté un nouveau contenu à son catalogue : El Regugio Atomico, comprenez en espagnol "Le Refuge Atomique".

El refugio atomico sur Netflix 
Crédit : Netflix

Une série apocalyptique d’un autre genre

Imaginée par les créateurs de La Casa de Papel, cette série s’offre déjà un véritable succès sur Netflix. Selon Flixpatrol, expert en analyse d’audiences, le show est déjà numéro 1 dans 21 pays. Mais alors, de quoi parle cette série ? Pour faire court : d’apocalypse.

Inspirée par le show Silo, disponible sur Apple TV, on y suit la vie de milliardaires qui, pour échapper à l’apocalypse, ont décidé d’investir des dizaines de millions d’euros dans une société mystérieuse qui leur promet une vie dans un complexe futuriste, sécurisé, situé à plusieurs centaines de mètres sous terre. Vous vous en doutez, la vie dans ce refuge pourra vite se transformer en un véritable enfer pour ses habitants…

El refugio atomico sur Netflix Crédit : Netflix

Une saison 2 en préparation ? 

On découvre notamment la vie de Max, à peine sorti de prison après trois ans sous les barreaux pour délit de fuite, qui rejoint ce bunker d’un autre genre auprès de sa famille et de son ex belle-famille à qui il doit rendre des comptes. Et croyez-nous : dès la fin du premier épisode, vous allez rester bouche bée.

La bonne nouvelle ? Au vu des audiences de la première saison, Netflix serait déjà en train de plancher sur une suite. De quoi ravir les fans… 

Source : Huffington Post
Suivez nous sur Google News
Sortie série Netflix La Casa de Papel
La banque, un métier d'avenir ! Renseignez-vous ici !
Sponsorisé

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Après plusieurs années au sein de grandes rédactions, Ava a choisi de parcourir le monde tout en vivant de sa passion : le journalisme web. En tant que journaliste free-lance et passionnée par l’univers lifestyle, elle a à cœur de traiter au mieux l’actualité. Au travers de ses voyages et expériences, elle cherche à dénicher les meilleurs sujets pour les lecteurs de Demotivateur. Son but ? Informer et divertir.

À lire aussi
« Un divertissement imbattable » : Stephen King recommande cette série Netflix notée 92%
« Un divertissement imbattable » : Stephen King recommande cette série Netflix notée 92%
Cette nouvelle série Netflix avec Jason Bateman rend accros les fans de la série «Ozark»
Cette nouvelle série Netflix avec Jason Bateman rend accros les fans de la série «Ozark»
Stephen King recommande cette série vue des millions de fois par le créateur du « Jeu de la dame » sur Netflix
Stephen King recommande cette série vue des millions de fois par le créateur du « Jeu de la dame » sur Netflix
« L’Arnaqueur de Tinder », qui a arnaqué de nombreuses femmes et escroqué des millions d'euros, a été arrêté sur demande d’Interpol
« L’Arnaqueur de Tinder », qui a arnaqué de nombreuses femmes et escroqué des millions d'euros, a été arrêté sur demande d’Interpol