Cette nouvelle série Netflix par les créateurs de «La Casa de Papel» est déjà numéro 1, les spectateurs l'adorent

Envie de “binge-watcher” une nouvelle série ? La plateforme de streaming Netflix s’impose avec un contenu qui cartonne. Zoom.

Qui n’a pas envie de se lover sous un plaid, de s’affaler sur son canapé pour regarder une série qui ne nous fera pas décrocher les yeux de l’écran ? Ça tombe bien, on peut compter sur la plateforme Netflix pour ravir tous les adeptes de nouvelles séries et films.

D’ailleurs, le 19 septembre 2025, la plateforme de streaming a ajouté un nouveau contenu à son catalogue : El Regugio Atomico, comprenez en espagnol "Le Refuge Atomique".



Crédit : Netflix

Une série apocalyptique d’un autre genre

Imaginée par les créateurs de La Casa de Papel, cette série s’offre déjà un véritable succès sur Netflix. Selon Flixpatrol, expert en analyse d’audiences, le show est déjà numéro 1 dans 21 pays. Mais alors, de quoi parle cette série ? Pour faire court : d’apocalypse.

Inspirée par le show Silo, disponible sur Apple TV, on y suit la vie de milliardaires qui, pour échapper à l’apocalypse, ont décidé d’investir des dizaines de millions d’euros dans une société mystérieuse qui leur promet une vie dans un complexe futuriste, sécurisé, situé à plusieurs centaines de mètres sous terre. Vous vous en doutez, la vie dans ce refuge pourra vite se transformer en un véritable enfer pour ses habitants…

Crédit : Netflix

Une saison 2 en préparation ?

On découvre notamment la vie de Max, à peine sorti de prison après trois ans sous les barreaux pour délit de fuite, qui rejoint ce bunker d’un autre genre auprès de sa famille et de son ex belle-famille à qui il doit rendre des comptes. Et croyez-nous : dès la fin du premier épisode, vous allez rester bouche bée.

La bonne nouvelle ? Au vu des audiences de la première saison, Netflix serait déjà en train de plancher sur une suite. De quoi ravir les fans…