« Stranger Things pour les personnes âgées » : la nouvelle série Netflix des frères Duffer débarque, les spectateurs l'adorent déjà

La dernière bande-annonce de la nouvelle série des frères Duffer vient de sortir. Les internautes ne peuvent s’empêcher de la comparer à Stranger Things pour plusieurs raisons.

Les frères Duffer reviennent avec une série d’horreur

Depuis la fin de Stranger Things en début d’année, les frères Duffer ne se sont pas reposés sur leurs lauriers. En cinq mois à peine, ils ont déjà sorti le dérivé animé Stranger Things : Chroniques de 1985 et la série d’horreur qu’ils produisent Un très mauvais pressentiment.

Mais ce n’est pas tout. Matt et Ross Duffer seront déjà de retour à la fin du mois pour une troisième série qui devrait créer l’événement sur Netflix. Là encore, ils officient en tant que producteurs et quand on voit le pitch de la série, on comprend pourquoi.

Crédit photo : Netflix

The Boroughs : Retraite rebelle est un mélange de fantastique et d’horreur dans laquelle des choses étranges se déroulent : « Au sein d'une communauté de retraités située dans un endroit pittoresque, plusieurs héros improbables unissent leurs forces pour empêcher une menace d'un autre monde de leur voler la seule chose qu'ils n'ont pas : le temps », indique Allociné.

The Boroughs est qualifiée de Stanger Things pour les personnes âgées par les internautes

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Les frères Duffer sur le tournage de la saison 5 de Stranger Things. Crédit photo : Netflix

Ce pitch ne vous rappelle rien ? Stranger Things bien sûr. C’est d’ailleurs ce qu’ont noté bon nombre d’internautes. Les enfants d’Hawkins ont simplement été remplacés par un groupe d’amis plus âgés. Ces similitudes avec la série phare des frères Duffer ont ainsi inspiré quelques blagues aux internautes :

« Le rebondissement, c'est qu'il s'agit des enfants de Stranger Things, soixante ans plus tard » ; « Netflix : On a pris Stranger Things, mais on a remplacé les enfants à vélo par des personnes âgées avec des déambulateurs. Et honnêtement, ça a l’air encore plus dangereux » ; « Elderly Things [en français Choses âgées en référence à Stranger Things, ndlr] » ; « Ils sont en train de faire Stranger Things avec des personnes âgées, non ? », peut-on lire sur Youtube et X.

Pourtant, l’ambiance qui se dégage de The Boroughs, l’histoire, les personnages et les acteurs semblent convaincre les fans de lui donner une chance. Au casting de la série, on retrouve des noms très connus comme Alfred Molina, Geena Davis, Bill Pullman et Alfre Woodard. Leur présence suffit pour que les fans regardent. « Cette série a l'air géniale », a même admis un internaute.

Enfin, les frères Duffer n’ont jamais caché la similarité de The Boroughs avec Stranger Things. Lors d’une conférence de presse en 2025, ils admettaient que les deux séries partageaient le même ADN. Pour le constater, rendez-vous dès le 21 mai prochain sur Netflix.