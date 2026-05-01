Cette série Netflix angoissante est numéro 1 dans le monde, les abonnés la dévorent en une journée

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Image tirée de la série Unchosen

Numéro 1 sur Netflix, cette série dramatique psychologique tient en haleine les spectateurs, qui enchaînent tous les épisodes d’une traite.

Le mois d’avril 2026 a été riche en nouveautés sur Netflix.

Parmi les plus gros succès de la plateforme de streaming figurent un thriller porté par Charlize Theron, un film catastrophe avec une star de Bridgerton, ainsi qu’un documentaire consacré à un footballeur emblématique.

Et si vous ne savez pas quoi regarder ce week-end prolongé, voici le programme idéal à binge-watcher en une soirée.

Image tirée de la série UnchosenCrédit Photo : Netflix

Ce thriller psychologique est numéro 1 sur Netflix

Disponible depuis le 21 avril 2026, la mini-série Unchosen devrait plaire aux amateurs d’intrigues tortueuses, de rebondissements et de mystère.

Réalisée par Julie Gearey, cette fiction britannique en six épisodes suit Rosie (Molly Windsor), une jeune mère vivant au sein d’une secte chrétienne isolée.

Mariée à Adam (Asa Butterfield), son quotidien bascule lorsqu’un inconnu sauve sa fille d’un accident. Son arrivée bouleverse l’équilibre de la communauté et réveille chez Rosie des désirs d’émancipation, tout en faisant émerger de sombres secrets enfouis.

Depuis sa mise en ligne, la série cartonne sur Netflix. Elle figure actuellement parmi les contenus les plus regardés, selon les données du site spécialisé FlixPatrol.

Unchosen se hisse en tête des classements dans plusieurs pays, de l’Australie à la Colombie, en passant par la Belgique et le Kenya.

Des avis mitigés

La suite après cette vidéo

Côté critiques, la série obtient 73 % d’avis positifs sur Rotten tomatoes et suscite des réactions mitigées chez les spectateurs. Sur le site spécialisé AlloCiné, la mini-série affiche en effet une note de 2,7/5.

Un internaute convaincu a commenté :

« Ambiance tendue mais très bien exploitée par un scénario solide (…) ».

Un autre fait preuve de moins d’enthousiasme et écrit :

« Bien aimé cette série… sauf la fin ! On reste sur notre questionnement (…) Je ne vais pas spoiler, mais je reste étonné de ce final ! ».

Image tirée de la série UnchosenCrédit Photo : Netflix

Enfin, une troisième personne résume ainsi :

« Ça démarre plutôt pas mal, on accroche, on aime bien Rosie, l’héroïne qui rêve sans même s’en rendre compte d’une autre vie. Et puis ça part en thriller et là on perd un peu de l’intérêt de départ. Ça devient prévisible, ça traîne un peu en longueur, on aimerait être surpris ».

L'intégralité de la série Unchosen est disponible sur Netflix. À vous de juger !

Netflix
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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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