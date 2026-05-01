Cette série Netflix angoissante est numéro 1 dans le monde, les abonnés la dévorent en une journée

Numéro 1 sur Netflix, cette série dramatique psychologique tient en haleine les spectateurs, qui enchaînent tous les épisodes d’une traite.

Le mois d’avril 2026 a été riche en nouveautés sur Netflix.

Parmi les plus gros succès de la plateforme de streaming figurent un thriller porté par Charlize Theron, un film catastrophe avec une star de Bridgerton, ainsi qu’un documentaire consacré à un footballeur emblématique.

Et si vous ne savez pas quoi regarder ce week-end prolongé, voici le programme idéal à binge-watcher en une soirée.

Crédit Photo : Netflix

Ce thriller psychologique est numéro 1 sur Netflix

Disponible depuis le 21 avril 2026, la mini-série Unchosen devrait plaire aux amateurs d’intrigues tortueuses, de rebondissements et de mystère.

Réalisée par Julie Gearey, cette fiction britannique en six épisodes suit Rosie (Molly Windsor), une jeune mère vivant au sein d’une secte chrétienne isolée.

Mariée à Adam (Asa Butterfield), son quotidien bascule lorsqu’un inconnu sauve sa fille d’un accident. Son arrivée bouleverse l’équilibre de la communauté et réveille chez Rosie des désirs d’émancipation, tout en faisant émerger de sombres secrets enfouis.

Depuis sa mise en ligne, la série cartonne sur Netflix. Elle figure actuellement parmi les contenus les plus regardés, selon les données du site spécialisé FlixPatrol.

Unchosen se hisse en tête des classements dans plusieurs pays, de l’Australie à la Colombie, en passant par la Belgique et le Kenya.

Des avis mitigés

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Côté critiques, la série obtient 73 % d’avis positifs sur Rotten tomatoes et suscite des réactions mitigées chez les spectateurs. Sur le site spécialisé AlloCiné, la mini-série affiche en effet une note de 2,7/5.

Un internaute convaincu a commenté :

« Ambiance tendue mais très bien exploitée par un scénario solide (…) ».

Un autre fait preuve de moins d’enthousiasme et écrit :

« Bien aimé cette série… sauf la fin ! On reste sur notre questionnement (…) Je ne vais pas spoiler, mais je reste étonné de ce final ! ».

Crédit Photo : Netflix

Enfin, une troisième personne résume ainsi :

« Ça démarre plutôt pas mal, on accroche, on aime bien Rosie, l’héroïne qui rêve sans même s’en rendre compte d’une autre vie. Et puis ça part en thriller et là on perd un peu de l’intérêt de départ. Ça devient prévisible, ça traîne un peu en longueur, on aimerait être surpris ».

L'intégralité de la série Unchosen est disponible sur Netflix. À vous de juger !