Cette nouvelle série Netflix de Harlan Coben va rendre accros tous les fans de thriller

Avis aux amateurs de thrillers et aux fans du romancier Harlan Coben : Netflix prépare une nouvelle série adaptée de l’un des plus grands succès de l’auteur américain.

Si Stephen King est l’un des auteurs les plus adaptés à la télévision, son compatriote américain Harlan Coben n’est pas en reste.

Ces dernières années, le maître du thriller psychologique a vu pas moins de treize de ses œuvres prendre vie sur Netflix. Parmi elles, on retrouve The Innocent, Disparu à jamais ou encore Tu me manques.

Crédit Photo : Netflix

Et la célèbre plateforme de streaming ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, puisqu’elle prépare une nouvelle adaptation de l’un de ses romans, rapporte le site Tudum de Netflix.

Déjà porté à l’écran en 2020 sur Netflix, Dans les bois (In the Woods en version originale), situé en Pologne dans sa première version, sera cette fois transposé en Angleterre.

New @HarlanCoben series alert 🚨 The author is teaming up with Michelle Keegan and Tom Bateman for his latest Netflix adaptation, THE WOODS.



20 years ago, Paul Copeland’s sister Camille vanished from a summer camp in the woods, a loss that tore his family apart. When a murder… pic.twitter.com/j07H4SAp3t — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) April 29, 2026

De quoi parle Dans les bois ?

Actuellement en production à Manchester, la série se déclinera en huit épisodes, écrits par Danny Brocklehurst, connu pour avoir travaillé sur plusieurs histoires de Coben, comme Double Piège et, plus récemment, Ne t’enfuis plus.

Elle met en vedette Tom Bateman, Michelle Keegan, Mandeep Dhillon ou encore Pearce Quigley. Cette nouvelle version enchante le romancier, qui assure que Dans les bois est l’un de ses récits les plus personnels.

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Le pitch ?

« Il y a vingt ans, la sœur de Paul « Cope » Copeland, Camille, a disparu d'un camp de vacances en forêt, une disparition qui a déchiré sa famille. Aujourd'hui avocat de renom et père célibataire dévoué à sa fille Cami, âgée de dix ans, Cope semble avoir reconstruit sa vie », détaille le synopsis officiel de Netflix.

Il ajoute :

« Mais lorsque le corps d'un homme est retrouvé – vingt ans après sa mort supposée aux côtés de celle de Camille – Cope est persuadé que sa sœur a peut-être survécu. Déterminé à découvrir la vérité, Cope retrouve son premier amour, Lucy Silverfield, et ensemble, ils se lancent dans une quête de réponses, exhumant des années de mensonges, de dissimulations et de secrets de famille qui menacent de détruire tout ce qu'il a bâti ».

Quand sortira la nouvelle série d'Harlan Coben sur Netflix ?

Pour l’instant, aucune date de sortie n’a pas été annoncée. Il faudra donc patienter encore un peu avant de découvrir ce projet, qui s’annonce déjà très attendu.

Aux commandes de la série figurent Nicola Shindler et Richard Fee, producteurs exécutifs, tandis que Will McDonagh assure la production. La réalisation est confiée à Andy De Emmony (The Feud, Vigil) et Claire Tailyour (The Blame, Beyond Paradise).

« Je ne peux pas exprimer à quel point je suis reconnaissant envers les abonnés de Netflix. C’est un honneur immense. (…) Je ne veux pas vous décevoir. Netflix est un partenaire créatif formidable, et nous voulons continuer à nous dépasser », conclut Harlan Coben.

En attendant Dans les bois, vous pouvez découvrir d’autres adaptations de Harlan Coben sur Netflix.