Netflix : pourquoi ce personnage central de la série Mercredi a-t-il été viré de la saison 2 ?

Alors que la saison 2 de « Mercredi » est disponible sur Netflix, un personnage majeur de la première saison manque à l’appel, et ce, pour une raison précise.

La lycéenne la plus morbide du petit écran est de retour dans la saison 2 de « Mercredi » sur Netflix.

Après trois d’absence, la suite de la série signée Tim Burton a été diffusée ce mercredi 6 août pour le grand bonheur des fans.

Au casting, les spectateurs ont retrouvé des visages familiers du show télévisé, comme Jenna Ortega, qui prête ses traits à Mercredi Addams, Emma Myers, aka Enid Sinclair (l’étudiante loup-garou), ou encore Catherine Zeta-Jones, qui incarne la matriarche de la famille Addams.

Crédit Photo : Netflix

De son côté, Percy Hynes White, qui jouait Xavier Thorpe dans la première saison, n’a pas repris son rôle. Un détail qui n’a pas échappé aux spectateurs.

Dans cette nouvelle salve d’épisodes, on apprend que Xavier a quitté l’Académie Nevermore après que ses parents l’ont envoyé dans une autre institution en Suisse par souci pour sa sécurité.

Sur les réseaux sociaux, des internautes ont souligné le fait que le personnage est « à peine mentionné ».

Crédit Photo : Netflix

Pourquoi le personnage de Xavier n’apparaît pas dans la saison 2 de Mercredi ?

Si le personnage a été évacué de l’intrigue de la sorte, c’est en raison d’un facteur indépendant de la production : l’interprète de Xavier Thorpe a fait l’objet d’accusations d’agressions sexuelles.

En janvier 2023, plusieurs femmes ont accusé sur le réseau social X (ex-Twitter) le comédien canadien de 22 ans d’avoir abusé d’elles. Dans une série de tweets, ces dernières dénoncent aussi l’envoi de photos dénudées à des mineurs.

De son côté, Percy Hynes White a nié en bloc les accusations dans une story postée sur Instagram.

« Plus tôt cette année, quelqu'un que je n'ai jamais rencontré a lancé une campagne de désinformation à mon sujet en ligne. (…) Les rumeurs sont fausses. Je ne peux pas accepter que l'on me décrive comme quelqu'un de borné et indifférent envers la sécurité des gens », a-t-il déclaré à l’époque.

Crédit Photo : Netflix

Face à la polémique, la réaction de la production de « Mercredi » a été immédiate puisque cette dernière a écarté l’acteur de la série.

Percy Hynes White a réagi à son départ via une story Instagram. Celle-ci était accompagnée d’une photo montrant le casting de la saison 2.