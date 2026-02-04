5 séries à regarder d'urgence si vous avez aimé la saison 4 de Bridgerton sur Netflix

Parfois le temps est long entre deux parties ou deux saisons d’une série. C’est le cas pour les fans de La Chronique des Bridgerton. Alors, pour les faire patienter, nous avons dressé une liste de cinq séries du même genre à dévorer.

Pour beaucoup, il est difficile de décrocher d’une série. Alors, quand celle-ci fait partie des programmes « coup de coeur » des fans, lui dire au revoir semble mission impossible… en attendant la suite. C’est exactement ce qui arrive aux fans de La Chronique des Bridgerton.

Alors que la première partie de la saison 4 fait un triomphe sur Netflix, les fans attendent déjà avec impatience la partie 2 pour avoir le fin mot de l’histoire. Comment se terminera l’histoire d’amour de Benedict et Sophie ? Certains impatients ne peuvent attendre. Pire, certains ont même un petit coup de blues. Alors, on vous a concocté un top 5 des séries d'époque à dévorer en attendant la suite de Bridgerton. Elles pourraient devenir vos nouvelles séries préférées.

Cinq séries à dévorer après Bridgerton

L’Impératrice - Netflix

Crédit photo : Netflix

Quittons le temps de douze épisodes le chic anglais pour l’aristocratie allemande. L’Impératrice n’a rien à envier à ses consoeurs anglaises, reines du genre. Costumes, décors, acteurs et intrigue, L’Impératrice raconte la romance entre Sissi et l’empereur François-Joseph dans la cour viennoise. La série a captivé les spectateurs fans d’histoire et de bons sentiments.

Outlander - Netflix

Crédit photo : Netflix

Doit-on encore présenter Outlander ? Son mélange d’histoire, d’univers celte, de romance passionnée et de fantasy fascine les fans depuis 2014. Une fois lancé dans Outlander, vous ne pouvez plus vous en défaire. Il faut dire que les fans ont un lien fort avec la série comme Claire et Jamie, les deux personnages adorés. Laissez-vous embarquer dans leurs aventures de par les continents et les océans, vous risqueriez d’en rester bouche bée.

The Crown - Netflix

Crédit photo : Netflix

Autre série phénomène de cette liste, The Crown, qui retrace les romances et les rivalités politiques de la reine Elizabeth II d’Angleterre à travers les décennies. Composée de six saisons, il ne lui en aura fallu qu’une seule pour charmer le monde entier. Selon Netflix, 100 millions de foyers dans le monde ont regardé l’une des quatre premières saisons de The Crown. Preuve que la série traverse les frontières et touche un public qui n’est pas que Britannique. Une grande fresque à ne pas louper.

La Reine Charlotte : Un chapitre Bridgerton - Netflix

Crédit photo : Netflix

Vous préférez rester dans l’univers Bridgerton ? Alors le mieux est de vous tourner vers La Reine Charlotte, le préquel qui raconte la jeunesse et l’arrivée au pouvoir de la souveraine anglaise. La série ne déroge pas à la règle de Bridgerton, puisqu’elle raconte également l’histoire d’amour de Charlotte et du roi George III. Six épisodes au programe à dévorer d’une traite.

Belgravia - Apple TV

Crédit photo : ITV

Si vous aimez la patte Downton Abbey, alors vous n’aurez aucun mal à plonger dans Belgravia, également réalisée par Julian Fellowes. Comme dans Bridgerton, il est question d’un bal au cours duquel se déroulent des événements aux conséquences désastreuses. Amour, sexe, trahison, jalousie, les péripéties ne manquent pas. En plus, la mini-série ne compte que six épisodes, parfait pour la dévorer d’une traite. Belgravia, c’est la série chouchoute des fans. À la fin, vous en redemandez.