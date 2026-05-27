Emily in Paris saison 6 : Netflix met fin à la série pour une raison inattendue

Netflix a annoncé que la série à succès Emily in Paris s’arrêtera à l’issue de la sixième saison. Une annonce qui n’a pas manqué de surprendre les fans tant la série fait des cartons d'audience sur la plateforme.

Emily in Paris s’arrêtera après la saison 6

En janvier dernier, on apprenait avec joie que la série Emily in Paris était renouvelée pour une sixième saison sur Netflix. Mais on ne savait pas qu’il s’agirait de la dernière. En effet, Netflix vient d’annoncer que sa série à succès prendrait fin après la saison 6.

C’est assez étonnant, puisque la série de Darren Star truste le haut des programmes les plus regardés de la plateforme. Et comme d’habitude, Netflix n’a donné aucune raison expliquant l’arrêt soudain d’Emily in Paris, malgré de bonnes audiences.

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Une série qui coûte cher à Netflix

Crédit photo : Netflix

Cependant, l’analyste Anish Moonka livre des explications plus concrètes dans un long post sur X. Il rappelle qu’une saison de 10 épisodes d’Emily in Paris coûte en moyenne 40 millions de dollars à produire. Soit une moyenne de 4 à 5 millions par épisode, amortie de 30% par le crédit d’impôt français.

De plus, avec le succès de la série, acteurs et producteurs voient leur salaire augmenter. Lily Collins touche ainsi 300 000 dollars par épisode. De ce fait, Emily in Paris devient plus cher de saison en saison. Par ailleurs, l’analyste nous apprend également que Netflix ne possède pas la série mais la loue à Paramount, et la location devient aussi de plus en plus chère, poussant la plateforme à mettre fin à la série.

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L’équipe d’Emily in Paris tourne actuellement la dernière saison entre Monaco et la Grèce. Dans une vidéo Instagram, la star du show, Lily Collins, a remercié les fans pour leur fidélité. « L’équipe au grand complet travaille à combler nos cœurs. Je suis impatiente de partager à nouveau cette magie si particulière. Et vous dire à quel point nous sommes reconnaissants. Et à quel point nous vous aimons. »

La sixième et ultime saison d’Emily in Paris est attendue pour la fin de l’année 2026 sur Netflix.