La série Harry Potter a déjà un énorme problème qui va tout gâcher, les fans enragent

Avant même sa diffusion, la série Harry Potter fait face à des critiques. La dernière d’entre elles survient après les propos du PDG de HBO concernant le rythme de production de la série. Et ça ne plaît pas aux fans.

La série Harry Potter pourrait s’éterniser

La série reboot Harry Potter est dans toutes les têtes, surtout depuis la sortie de la bande-annonce la semaine dernière. D’un côté, une partie des fans est impatiente de la découvrir. De l’autre, certains critiquent la présence de Papa Essiedu dans son costume de Rogue.

Mais voilà qu’un troisième aspect vient d’être abordé et il ne plaît pas du tout aux Potterheads. Peu après la sortie de la bande-annonce, le PDG de HBO, Casey Bloys, a évoqué le calendrier de diffusion de la série. Dans les colonnes du Times, il a révélé que la série ne serait pas diffusée « annuellement » et ce, même s’il souhaite qu’il n’y ait pas d’« intervalles » entre les saisons.

Cela est d’autant plus étonnant que Warner Bros. est parvenu à sortir en moyenne un film Harry Potter par an durant dix ans. Chose que le reboot semble ne pas être capable de reproduire.

Un délai de production qui impacte l’âge des acteurs

Crédit photo : HBO

Outre l’attente entre les saisons, c’est surtout l’âge des acteurs durant les dernières saisons qui pose problème. Des fans ont ainsi calculé que Dominic McLaughlin, qui interprète Harry Potter, pourrait avoir 25 ans dans Les Reliques de la Mort, alors que son personnage est censé en avoir 17.

La suite après cette vidéo « Je croyais que le but était d'avoir une saison par an ? Maintenant, on a droit au même traitement que pour Stranger Things, où les acteurs auront plus de 5 ans de plus que leurs personnages », s’insurge un internaute sur X.

Comme le soulignent d’autres internautes, ce problèmes de longévité n’impactera pas seulement les jeunes acteurs mais aussi les plus âgés, à l’instar de John Lithgow, déjà 80 ans.

« Je suis désolé, mais plus on pense au délai de deux ans entre les saisons du reboot annoncé d'Harry Potter, plus l'idée paraît insensée. HBO mise vraiment tout sur un John Lithgow de 91 ans pour tourner les scènes les plus importantes de Dumbledore », s’interroge l’un d’eux.

On pense bien évidemment aux scènes clés du Prince de sang-mêlé dont la saison pourrait être diffusée… dans dix ans si l’on prend en compte le délai de deux ans entre chaque saison. John Lithgow aurait 90-91 ans. Ce dernier est pourtant bien au courant du défi qu’une telle série représente et l’a accepté. Par ailleurs, la saison 2 est déjà en préparation.

Rendez-vous le 25 décembre prochain sur HBO Max pour la diffusion de la saison 1.