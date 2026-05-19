Nemesis : la série d'action phénomène notée 89% qui cartonne sur Netflix

Alors que tous les yeux sont rivés sur le retour de Berlin, une autre production crée la surprise dans le catalogue de la plateforme. La série d'action Nemesis cartonne et s'impose déjà comme le nouveau thriller phénomène de Netflix. Porté par un affrontement psychologique intense en plein cœur de Los Angeles, ce programme s'est hissé à la deuxième place du Top 10 en France. Découvrez pourquoi les abonnés sont complètement accros.

En résumé : Pourquoi tout le monde parle de Nemesis ? Le pitch : Un face-à-face explosif entre un flic de la LAPD et un génie du braquage.

Un face-à-face explosif entre un flic de la LAPD et un génie du braquage. La comparaison : Les spectateurs et la critique la comparent déjà au film culte Heat de Michael Mann.

Les spectateurs et la critique la comparent déjà au film culte de Michael Mann. Le score : La série affiche un taux de satisfaction exceptionnel de 89% sur Rotten Tomatoes.

Un thriller d'action qui talonne Berlin dans le Top 10 de Netflix

Vous allez passer du temps sur Netflix ces prochains jours. La plateforme de streaming a mis en ligne la saison 2 de Berlin, le spin-off de La Casa de Papel déjà numéro un en 24 heures. Mais ce 14 mai, le streamer a également sorti une autre série qui fait des merveilles.

Heureusement, elle n'est pas totalement éclipsée par Berlin. En fait, elle se porte même très bien, puisqu'elle occupe actuellement la deuxième place du Top 10 de Netflix. Si elle est aussi première dans son pays d'origine, les États-Unis, la série fonctionne très bien en France où elle arrive en deuxième place.

Crédit photo : Netflix

Il s'agit de Nemesis, un thriller d'action qui, tout comme Berlin, raconte une histoire de braquage et bien plus encore : « Un flic de la Police de Los Angeles est déterminé à mettre hors d'état de nuire le génie criminel à l'origine d'une série de braquages audacieux. Il n'y aura qu'un vainqueur », indique Netflix. La série se déroule donc dans l'univers du polar urbain américain, avec une structure narrative classique en duel entre enquêteur et criminel, un cadre que le public anglosaxon plébiscite volontiers.

Nemesis, la série que l'on compare à Heat

Crédit photo : Netflix

Très vite, Nemesis a trouvé son public, captivé par l'action et le drame en coulisse. L'affrontement entre les deux personnages, Isaiah Stiles (Matthew Law) et Coltrane Wilder (Y'lan Noel) n'est pas sans rappeler Heat, de Michael Mann, auquel Nemesis est beaucoup comparée. Ce film culte de 1995, avec Al Pacino et Robert De Niro, reste LA référence absolue du face-à-face flic-braqueur à Los Angeles, et c'est peu dire que la comparaison flatte la nouvelle venue. Il faut croire que ce cocktail explosif fonctionne. Nemesis affiche déjà le score de 89% sur Rotten Tomatoes et la série prend de l'ampleur.

Y'lan Noel, qui incarne le criminel Coltrane Wilder, n'est pas un inconnu : il est apparu notamment dans la série Insecure d'HBO, ce qui lui confère une certaine crédibilité auprès du public américain. Face à lui, Matthew Law campe un flic tenace dont la détermination sans faille constitue le moteur de l'intrigue tout au long des épisodes.

En effet, on évoque déjà une saison 2. De plus, au vu des nombreux commentaires élogieux, on voit mal comment Netflix ne pourrait pas renouveler Nemesis.

« Nemesis sur Netflix est l'une des meilleures séries que j'aie vues depuis très longtemps » ; « Nemesis était vraiment excellente. La MEILLEURE série que j'ai vue sur Netflix depuis longtemps. 10/10 » ; « Je viens de regarder le premier épisode de Nemesis sur Netflix et je suis accro », s'enthousiasment les internautes sur X.

Amateurs de combat, d'action et de drame en tous genres, vous allez être servis par Nemesis. Alors, ne perdez plus de temps et rendez-vous sur Netflix.