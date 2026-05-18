« Un régal » : en moins de 24h, cette série est déjà numéro 1 sur Netflix pour son grand retour, les spectateurs sont accros

Les fans ont été patients et ils se voient récompensés de la meilleure des façons avec la deuxième saison, réussie, de cette série à succès sur Netflix.

La grosse surprise de Netflix aux fans de La casa de papel

Il y a quelques jours, Netflix faisait une grande annonce à ses abonnés : La casa de papel pourrait être de retour 5 ans après sa fin. Cependant, la plateforme laisse planer le doute quant aux détails de ce retour. Une suite ? Un autre dérivé ?

Crédit photo : Netflix

Dans le même temps, Netflix a dévoilé ce 15 mai la saison 2 de Berlin, la série préquelle de La casa de papel. Après le triomphe de la première saison en 2023, il semblait logique que Berlin et Damián soient de retour pour un nouveau casse. C’est désormais chose faite avec Berlin et La Dame à l’hermine. Alors que la saison 1 se déroulait à Paris, la saison 2 se délocalise en Espagne.

« Avide d'un nouveau coup, Berlin réunit son équipe à Séville et fait d'un ambitieux duc la victime de son propre plan : voler un chef-d'œuvre de Léonard de Vinci », indique le synopsis de Netflix.

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La série numéro un dans le monde sur Netflix

Crédit photo : Netflix

Attendre trois ans avant de découvrir la suite n’a pas découragé les fans. Ils sont nombreux à s’être rués sur Berlin et La Dame à l’hermine lors de sa sortie. Selon Flixpatrol, la série a atteint la première place dans 21 pays, dont la France, lui permettant de se hisser en tête du Top 10 Netflix. Le lendemain, elle a fait encore mieux en se classant première dans 44 pays.

Berlin et La Dame à l’hermine est donc la série la plus regardée dans le monde actuellement. Quand on regarde les commentaires des spectateurs, on comprend pourquoi. Les fans retrouvent leur bande préférée toujours menée par Berlin (l’un des personnages les plus populaires et appréciés de La casa de papel) pour une histoire de casse qui mêle action et humour.

« Tout comme la première série Berlin, la deuxième tient ses promesses » ; « Un régal c’est du très bon divertissement avec l'humour et le suspense … à consommer sans modération » ; « J’ai trouvé cette série incroyable, je vous la recommande fortement », s'enthousiasment les internautes sur Allociné.

Si vous aussi, vous voulez dévorer Berlin et La Dame à l’hermine sans modération, rendez-vous sans plus attendre sur Netflix.