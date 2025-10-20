« Le meilleur du meilleur » : les spectateurs sont scotchés par cette série sud-coréenne qui cumule déjà 102 millions d'heures de vue sur Netflix

Vous cherchez une série à dévorer pour vos soirées d'automne ? On a celle qu’il vous faut et elle devrait grandement plaire aux fans de K-drama.

Avec l’automne bien installé, c’est le moment parfait pour se blottir confortablement sous un plaid et regarder les dernières nouveautés Netflix. Vous aimez l’aventure ? Optez pour cette série médiévale française. Vous préférez les histoires tirées de faits réels ? Découvrez sans plus attendre cette série méconnue devenue numéro un.

Voici un genre dont on parle peu mais qui est pourtant très populaire auprès du public : le K-drama. Ces séries sud-coréennes passionnent les foules. Alors, forcément, lorsque Netflix l'a mise en ligne le 3 octobre dernier, de nombreux abonnés se sont rués dessus.

Crédit photo : Netflix

Si vous êtes passé à côté, c’est le moment de rattraper Des vœux pour un génie. « Après mille ans d'absence, un génie fantasque revient pour exaucer les vœux d'une femme dépourvue de sentiments. Pourra-t-il faire régner l'amour et la magie dans son univers ? », résume Netflix.

Un K-drama qui fait le bonheur des spectateurs sur Netflix

Crédit photo : Netflix

Les amoureux de K-dramas seront servis puisque Des vœux pour un génie réserve son lot de romance, d’aventure et de magie. Et cela a plu aux abonnés. En quelques jours seulement, le drama a déjà été regardé durant 102 millions d’heures, se classant septième du Top Netflix.

Sur Rotten Tomatoes, Des vœux pour un génie reçoit le score de 83%. Et on comprend pourquoi au vu des commentaires :

« Le meilleur du meilleur cette année » ; « Le meilleur drama de l'année. Je le recommande vivement... vraiment agréable » ; « À voir absolument ! J'adore cette série » ; « Inattendu. Un excellent K-drama à visionner d'un coup. La fin conclut parfaitement la série » ; « C'est incroyablement drôle » ; « C'était une comédie, mais à la fois déchirante et réconfortante », peut-on lire sur le site agrégateur et Reddit.

Il n’y a plus qu’à vous rendre sur Netflix pour passer des soirées réconfortantes avec sentiments et rigolades au programme.