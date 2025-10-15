À peine sortie, cette série médiévale française est déjà numéro 2 sur Netflix, les spectateurs la dévorent

Fait suffisamment rare pour être souligné, une série française produite par le géant du streaming a fait son entrée en fanfare sur Netflix. Son mélange des tons et des genres a plu à nombre de spectateurs.

Que nous offre Netflix en ce mois d’octobre avant les sorties attendues de la saison 2 de Nobody Wants This, La Diplomate saison 3 ou The Witcher saison 4 ? Une série française pardi !

Fort des succès en salle du diptyque des Trois Mousquetaires et du Comte de Monte-Cristo, Netflix dégaine à son tour son aventure médiévale à la française. Cette dernière réserve du lourd puisqu’elle lorgne également vers le conte fantastique.

Crédit photo : Netflix

Vous voyez de quelle série on veut parler ? De Néro, bien entendu ! Vous êtes prêt à prendre l’épée aux côtés de Pio Marmaï ? « 1504, Sud de la France. Traqué par ses ennemis, un assassin doit retrouver sa fille qu'il avait abandonnée. Il va devoir choisir : sauver sa peau ou sauver son enfant », renseigne le résumé de Netflix.

Une série française ambitieuse qui parvient à convaincre les spectateurs

Crédit photo : Netflix

Pari réussi pour la plateforme. Dès son lancement le 8 octobre dernier, Néro s’est illico classé numéro 2 du Top Netflix. Le Moyen-Âge, l’aventure et cette histoire de vengeance ont semble-t-il convaincu les spectateurs. Tout comme les décors, entièrement naturels.

Sur Allociné, Néro recueille déjà la bonne moyenne de 3,8 sur 5, une semaine après sa mise en ligne. Les spectateurs saluent l’ambition du projet français et sa qualité :

« Cette histoire fantastique est bien pensée et évolue constamment avec des ingrédients qui viennent faire évoluer l’intrigue à coup de rebondissements » ; « Une très bonne série pleine de rebondissements et d'aventures [...] À découvrir sans modération » ; « Je trouve la série super sympa avec un mélange de fin du monde et de magie » ; « Très bonne série française avec un mélange des genres », peut-on lire sur Allociné.

Si Néro n’a pas plu à tout le monde, de nombreux spectateurs espèrent tout de même une saison 2. En attendant de savoir si cela fait partie du plan, vous pouvez dévorer les huit épisodes de la série sur Netflix.