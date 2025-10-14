« Une aventure incroyable » : cette série de science-fiction méconnue cartonne sur Netflix, les spectateurs la dévorent

Vous cherchez une série de genre ambitieuse avec une touche d’enquête policière ? Vous êtes au bon endroit car on a la série qu’il vous faut. Elle est très appréciée des spectateurs de Netflix.

On ne vous apprend rien si on vous dit que le catalogue de Netflix est riche et varié. Très varié. Par exemple, la plateforme vient de mettre en ligne une comédie brésilienne devenue numéro un. Il y a aussi ce thriller ibérique qui fascine les internautes.

Et puisque l’on parle de fasciner les internautes, voici une série passée un peu trop sous les radars à sa sortie en 2018, que les spectateurs adorent. Amateurs de science-fiction, vous y trouverez sûrement votre bonheur. Elle est un mélange de Blade Runner et de Ghost in the Shell, un combo parfait.

Crédit photo : Netflix

On veut bien sûr parler de Altered Carbon, adaptée du roman cyberpunk de Richard K. Morgan. Son pitch est très ambitieux : « Takeshi Kovacs est un ancien soldat et seul survivant d’un groupe de guerriers d'élite vaincus lors d’un soulèvement contre le nouvel ordre mondial. Son esprit est emprisonné "dans la glace" pendant des siècles, jusqu’à ce que Laurens Bancroft, un homme extrêmement riche et vivant depuis plusieurs siècles lui offre la chance de vivre à nouveau. En échange, Kovacs doit résoudre un meurtre ... celui de Bancroft lui-même », peut-on lire sur Allociné.

Une série largement louée pour sa qualité générale

Crédit photo : Netflix

C’est la productrice Laeta Kalogridis, qui a travaillé sur Avatar et Shutter Island, qui a eu l’idée d’adapter le roman en série pour Netflix. Et c’est Joel Kinnaman (Suicide Squad) qui tient le rôle principal dans cet univers foisonnant et futuriste. Ces derniers temps, Altered Carbon a gagné les faveurs des spectateurs.

En effet, entre janvier 2023 et juin 2025, la série a été visionnée près de 108 millions d’heures, selon FlixPatrol. Il ne fait aucun doute, pour les spectateurs, que Altered Carbon n’a jamais eu les honneurs qu’elle méritait. Elle a été annulée après sa deuxième saison, durant le Covid, pour coûts élevés. Pourtant, elle a marqué les fans :

« J'ai vraiment apprécié Altered Carbon, en particulier la première saison » ; « La première saison était vraiment super, mais la saison 2, c'était vraiment nul ! » ; « Tous les effets spéciaux, toute l'intrigue et l'univers qu'ils ont créé. J'ai vraiment adoré. De la science-fiction vraiment cool » ; « La première saison était une aventure incroyable, nous plongeant dans un monde futuriste brut avec une ambiance très policière noire. Je n'ai pas pu m'arrêter de regarder ! », ont indiqué les internautes sur Reddit.

Selon eux, la deuxième saison est « décevante » tant la première était réussie et captivante. Cela dit, cela ne semble pas avoir entamé leur plaisir. Sur Rotten Tomatoes, les spectateurs lui attribuent l’excellent score de 91%, regrettant l’annulation de la série.

Altered Carbon est disponible sur Netflix.