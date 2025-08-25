À peine sortie, cette nouvelle série Netflix est déjà qualifiée de « meilleure mini-série » depuis Adolescence

Après «Adolescence», une nouvelle série britannique fait sensation sur Netflix, où elle est plébiscitée par des spectateurs conquis.

Les programmes haletants ont le vent en poupe sur Netflix. « Une nature sauvage », « Soleil noir », « The Glory »… Ces thrillers ont rencontré un joli succès, se hissant dans le top des contenus les plus regardés.

Jeudi 21 août, le géant du streaming a diffusé sa nouvelle pépite policière. À peine sortie, celle-ci fait déjà sensation auprès des abonnés, qui estiment qu’il s’agit de la «meilleure mini-série» depuis le phénomène « Adolescence ».

Cette fois encore, cette série nous vient tout droit d’Angleterre. Au lendemain de sa sortie, ce programme figure à la troisième place du classement.

Porté par la Britannique Suranne Jones et la Française Julie Delpy, ce show est composé de cinq épisodes.

Des internautes conquis

Il s’agit de la série « Hostage ». Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette dernière réunit tous les ingrédients pour plaire : des personnages féminins forts, une intrigue palpitante et des rebondissements à foison, le tout sur fond politique.

Le pitch ?

« Le mari de la Première ministre britannique est enlevé. La présidente française est victime de chantage. Sauront-elles unir leurs forces pour déjouer le complot qui les menace ? », détaille le synopsis officiel.

Sur X (anciennement Twitter), de nombreux téléspectateurs encensent « Hostage », vantant sa réalisation et ses qualités scénaristiques.

Un internaute a écrit :

« Ok, Hostage sur Netflix est vraiment génial ».

Une autre personne a commenté :

« Le Royaume-Uni a encore frappé, Hostage est sans conteste la meilleure mini-série Netflix depuis Adolescence ! ».

Une troisième a ajouté :

« Hostage est l'exemple parfait de comment captiver dès les premières minutes d'une série (…) ».

La presse moins convaincue

La critique presse, quant à elle, se montre plutôt mitigée, souligne le site spécialisé Écran Large.

« Le problème, c’est que derrière les extérieurs reluisants se cache une histoire un peu bancale, qui va du négligeable au carrément délirant », écrit, par exemple, The Telegraph.

De son côté, le magazine Variety se montre plus enthousiaste :

« Malgré quelques arcs narratifs vraiment tirés par les cheveux et un twist plutôt salace, Hostage vaut clairement le détour ».

Pour vous faire votre propre avis, rendez-vous sur Netflix.

Source : LADbible
