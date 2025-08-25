Après «Adolescence», une nouvelle série britannique fait sensation sur Netflix, où elle est plébiscitée par des spectateurs conquis.

Les programmes haletants ont le vent en poupe sur Netflix. « Une nature sauvage », « Soleil noir », « The Glory »… Ces thrillers ont rencontré un joli succès, se hissant dans le top des contenus les plus regardés.

Jeudi 21 août, le géant du streaming a diffusé sa nouvelle pépite policière. À peine sortie, celle-ci fait déjà sensation auprès des abonnés, qui estiment qu’il s’agit de la «meilleure mini-série» depuis le phénomène « Adolescence ».

Crédit Photo : Shutterstock

Cette fois encore, cette série nous vient tout droit d’Angleterre. Au lendemain de sa sortie, ce programme figure à la troisième place du classement.

Porté par la Britannique Suranne Jones et la Française Julie Delpy, ce show est composé de cinq épisodes.

Des internautes conquis

Il s’agit de la série « Hostage ». Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette dernière réunit tous les ingrédients pour plaire : des personnages féminins forts, une intrigue palpitante et des rebondissements à foison, le tout sur fond politique.

Le pitch ?

« Le mari de la Première ministre britannique est enlevé. La présidente française est victime de chantage. Sauront-elles unir leurs forces pour déjouer le complot qui les menace ? », détaille le synopsis officiel.

Sur X (anciennement Twitter), de nombreux téléspectateurs encensent « Hostage », vantant sa réalisation et ses qualités scénaristiques.

Un internaute a écrit :

« Ok, Hostage sur Netflix est vraiment génial ».

Une autre personne a commenté :

« Le Royaume-Uni a encore frappé, Hostage est sans conteste la meilleure mini-série Netflix depuis Adolescence ! ».

Crédit Photo : Netflix

Une troisième a ajouté :

« Hostage est l'exemple parfait de comment captiver dès les premières minutes d'une série (…) ».

La presse moins convaincue

La critique presse, quant à elle, se montre plutôt mitigée, souligne le site spécialisé Écran Large.

« Le problème, c’est que derrière les extérieurs reluisants se cache une histoire un peu bancale, qui va du négligeable au carrément délirant », écrit, par exemple, The Telegraph.

Crédit Photo : Netflix

De son côté, le magazine Variety se montre plus enthousiaste :

« Malgré quelques arcs narratifs vraiment tirés par les cheveux et un twist plutôt salace, Hostage vaut clairement le détour ».

Pour vous faire votre propre avis, rendez-vous sur Netflix.