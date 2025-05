Les spectateurs adorent tellement cette série Prime Video qu'ils la regardent en une journée

Vous ne savez pas quoi regarder pour ce week-end prolongé ? Nous avons ce qu’il vous faut avec cette mini-série sur Prime Video à dévorer en une journée et dont les spectateurs ne peuvent plus se passer. Vous allez en ressortir changé.

Vous avez déjà dévoré cette série numéro un sur Netflix ? Ce film de science-fiction français suffocant ? Ou bien ce thriller allemand ? Que diriez-vous alors de passer sur Prime Video, la plateforme de streaming d’Amazon ? Il existe une mini-série britannique que les spectateurs regardent encore et encore et qui ne les lasse pas.

Crédit photo : Prime Video

En plus, la série est plutôt originale puisqu’elle raconte la revanche d’une mère dans le grand ouest américain à la fin du XIXème siècle. On s’éloigne donc des récits contemporains sur fond d’enquête policière pour le western. Et le pari est gagnant. Sur Rotten Tomatoes, la mini-série a récolté le score de 84%. Il s’agit de The English : Unis par la vengeance.

« L'Anglaise Cornelia Locke débarque dans l'Ouest sauvage des Etats-Unis pour se venger de l’homme qu’elle considère comme responsable de la mort de son fils. Elle y rencontre Eli Whipp, un ancien éclaireur de cavalerie, issu du peuple Pawnee. Très vite, ils se découvrent une histoire commune qu'ils vont devoir surmonter… », indique le résumé d’Allociné.

Une série qui met tout le monde d’accord

Crédit photo : Prime Video

Sortie en 2022, The English est portée par Emily Blunt (Le Diable s’habille en Prada, Sans un bruit) et Chaske Spencer, que l’on a vu dans Twilight, et qui joue ici le fidèle compagnon de route de cette dernière. Du côté presse comme du côté public, The English a reçu des critiques très élogieuses et semble mettre tout le monde d’accord.

Outre-Manche, The Guardian, The Times et Empire Magazine lui ont tous attribué le score parfait de 5/5. Ils louent la qualité du scénario et la réalisation. Le public n’est pas en reste. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à vanter les mérites de The English.

« Fan de western, je ne peux que vous recommander cette courte série qui avec son rythme lent , sa musique et ses paysages nous embarque dans un road trip bouleversant et singulier » ; « J'ai dévoré tous les épisodes. Les acteurs sont parfaits. À recommander ! » ; « J'ai rarement été aussi émue par une série. Dommage qu'elle soit aussi courte. On aimerait poursuivre l'aventure avec les 2 héros si charismatiques » ; « Personnages touchants et décors somptueux. L'évasion est garantie », peut-on lire sur Google Avis.

Il est rare que des séries parviennent à convaincre autant de spectateurs. La preuve que The English mérite qu’on lui donne une chance. La série et ses 6 épisodes sont disponibles sur Prime Video.