Les spectateurs sont accro à cette série N°1 sur Prime Video et la dévorent en quelques jours

Sortie en catimini il y a quelques jours, cette série horrifique pas comme les autres a séduit les spectateurs de Prime Video. Il n’y a pas à dire, elle ne laissera personne indifférent.

Une fois n’est pas coutume, voici une série qui cartonne non pas sur Netflix mais sur Prime Video. Jusqu’à maintenant, c’était la série Reacher qui était en tête du top 10 des programmes de la plateforme. Mais depuis le 3 avril dernier et la sortie discrète de cette série, ce n’est plus le cas.

Jack Reacher et ses gros bras ont été détrônés par une série horrifique produite par Blumhouse (les sagas Insidious, Paranormal Activity, Black Phone, M3gan…). Si vous aimez l’originalité, l’excentricité, le surnaturel et le gore, vous êtes au bon endroit.

Crédit photo : Prime Video

Cette série pas comme les autres, c’est The Bondsman, portée par un Kevin Bacon au sommet de sa forme. « Le chasseur de primes, Hub Halloran, revient d'entre les morts. Il découvre que son ancien travail a maintenant pris une tournure démoniaque », décrit le résumé de Allociné. Pour faire court, Hub doit maintenant travailler pour le Diable et capturer les démons échappés de l’enfer venus faire un petit tour sur Terre.

Les spectateurs agréablement surpris demandent une suite

Crédit photo : Prime Video

Les huit épisodes de The Bondsman sont déjà disponibles sur Prime Video. Les fans n’ont pas attendu trop longtemps avant de dévorer la série, certes parfois violente, mais complètement barrée. Moins de cinq jours après sa sortie, The Bondsman est parvenue à se classer première sur la plateforme. Autant dire que The Bondsman a fortement plu aux spectateurs.

« Je viens de finir de regarder The Bondsman et honnêtement, ça m'a époustouflé [...] Le mélange d'horreur surnaturelle, d'humour noir et de profondeur émotionnelle est très bien réalisé » ; « L’écriture est nette, avec des rebondissements imprévisibles qui tiennent en haleine » ; « Je n’ai pas été autant captivée par une série depuis des années » ; « Une série fantastique super !!!!! Je n’en ai même pas entendu parler », peut-on lire sur Google avis.

Les spectateurs ont à peine dévoré The Bondsman qu’ils espèrent déjà que la série sera renouvelée par Amazon. Peut-être que le score de 82% qu’ils lui ont attribué sur Rotten Tomatoes sera l’un des facteurs déterminants pour lancer une saison 2 ?