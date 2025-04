“On dirait qu'il a 50 ans” : les fans de “Malcolm” choqués par l'évolution physique d'Erik Per Sullivan, alias Dewey, aperçu pour la première fois depuis 15 ans

Connu pour avoir incarné Dewey dans la série culte “Malcolm”, Erik Per Sullivan a abandonné sa carrière d’acteur depuis belle lurette, se tenant à l’écart des médias. Récemment, TMZ a publié des photos de l’ancien acteur dans les rues de Boston qui ont choqué les fans.

Mais que devient Erik Per Sullivan ? C’est la question que se posent tous les fans de la série “Malcolm” depuis une quinzaine d’années, surtout après l’annonce de la production d’une suite, sous la forme d’un film, dans laquelle n’apparaîtra pas l’interprète de Dewey.

Si le personnage sera incarné par Caleb Ellsworth-Clark, c’est parce qu’Erik Per Sullivan a abandonné sa carrière d’acteur depuis 2010, soit trois ans après l’arrêt de la série culte. Dans une interview, Jane Kaczmarek, alias Lois, avait donné des nouvelles de l’interprète de Dewey, confirmant qu’il avait bien changé de vie :

“Il va bien, il va très, très bien. Il a joué dans Malcolm pendant sept ans, il a commencé à sept ans, il a terminé à 14 ans. Il n'était pas du tout intéressé par le métier d'acteur. Il va à l'école dans une université américaine très prestigieuse sur laquelle il nous a tous demandé de garder le silence et il adore Charles Dickens. Il fait des études supérieures en littérature victorienne. Je l'admire parce que beaucoup de gens pensent qu'être dans le show-business est la plus grande chose au monde, ce n'est pas pour tout le monde."

Crédit photo : D.R.

Photographié pour la première fois depuis 15 ans, Erik Per Sullivan choque les internautes

Loin du show-business, Erik Per Sullivan profite donc de sa vie dans l’anonymat, sans être actif sur les réseaux sociaux. Une discrétion qui renforce le mystère autour de lui. Ainsi, beaucoup se demandaient à quoi il ressemblait. C’est donc TMZ qui nous apporte la réponse en publiant des photos prises par des paparazzis dans les rues de Boston, ville où il réside. On y découvre un Erik Per Sullivan, âgé de 33 ans, qui a effectivement beaucoup changé.

Crédit photo : TMZ

Le petit enfant que tous les fans de la série "Malcolm" ont en souvenir est devenu un trentenaire dont le look et la dégaine n'ont pas manqué de faire réagir les internautes.

Crédit photo : TMZ

En effet, sur les réseaux sociaux, de nombreux fans n’ont pas caché leur surprise de découvrir l’évolution physique de l’ancien acteur, qui paraît plus vieux que ses 33 ans.

“On dirait qu’il a 50 ans” “Il n’a archi pas la dégaine d’un mec né en 1992, je refuse mdr” “33 ans, t’es censé être à ton max, comment tu peux dégager l’énergie d’un homme en fin de quarantaine” “L’acteur qui va reprendre le rôle de Dewey ressemble plus à Dewey que le vrai acteur de Dewey”

Crédit photo : TMZ

Vous l’aurez compris, les fans n’étaient clairement pas prêts à découvrir Erik Per Sullivan en mode trentenaire et garderont toujours à l’esprit son visage d’enfant qui a incarné Dewey pendant huit ans. Il n'empêche que sur les photographies, il affiche un large sourire prouvant qu'il est un homme épanoui dans son mode de vie anonyme et discret. Quant au film "Malcolm", il est toujours actuellement en production.