Ce membre de la famille de Malcolm sera révélé comme «non-binaire» pour le grand retour de la série culte

Les fans du monde entier l’attendent avec impatience, la série Malcolm va revenir pour une mini-saison avec les acteurs d’origine et une petite nouveauté en prime.

C’est une annonce que les enfants et ados des années 2000 vont adorer : la série Malcolm va faire son retour. En décembre 2024, Disney+ annonçait sans prévenir que Malcolm et toute sa famille reviendraient pour 4 épisodes spéciaux afin de fêter les 25 ans de la série lancée en l’an 2000.

Autre bonne nouvelle puisque selon Variety, on devrait retrouver une partie des membres du casting original, à savoir Frankie Muniz (Malcolm), Bryan Cranston (Hal) et Jane Kaczmarek (Loïs). Linwood Boomer, le créateur de Malcolm, sera lui aussi de retour à l’écriture des scénarios. Tandis que Ken Kwapis, le producteur originel, reviendra pour réaliser les 4 épisodes.

En revanche, on ne sait pas encore si Reese, (Justin Berfield), Francis (Christopher Kennedy Masterson) ou Dewey (Erik Per Sullivan) se joindront à la fête. Cela paraît quelque peu compliqué pour Erik Per Sullivan qui a arrêté sa carrière d’acteur après la fin de la série.

Une nouveauté après 18 ans d’arrêt

Dans de courtes vidéos publiées sur X, les acteurs semblent heureux à l’idée de reprendre le rôle qui les a fait connaître auprès de toute une génération. « J’ai attendu ce moment depuis 18 ans ! Je vous laisse découvrir où en sont aujourd’hui Malcolm et sa famille », lance Frankie Muniz. « Quel plaisir de pouvoir crier à nouveau sur ce gamin », se réjouit Jane Kaczmarek. Quant à Bryan Cranston, il n’a pas caché son plaisir : « Ça fait 25 ans que le premier épisode a été diffusé. Je suis tellement excité que j’ai peut-être un peu pissé sur moi. Veuillez m’excuser ».

They’re back! Malcolm in the Middle returns with 4 brand-new episodes on #DisneyPlus. pic.twitter.com/6nYVzjRq3M — Disney+ (@DisneyPlus) December 13, 2024

Pour l’instant, on ne sait pas grand chose du retour de Malcolm. Toutefois, le blogueur Daniel Richtman précise que l’on devrait aussi assister au retour du plus jeune des fils de la fratrie, Jamie. Selon le blogueur, le petit dernier serait un « enfant non binaire de 16 ans ». Par ailleurs, l’histoire devrait surtout se focaliser sur le 40ème anniversaire de mariage de Lois et Hal, un bon prétexte pour réunir toute la famille.

Le tournage débutera en avril prochain et la série pourrait sortir sur Disney+ en 2026 afin de célébrer les 20 ans de la fin de Malcolm.