C'est quoi la « théorie du pantalon doré », rendue célèbre par cette série Netflix ?

Depuis plusieurs semaines, la « théorie du pantalon doré » évoquée dans une série Netflix prend de l’ampleur sur les réseaux sociaux. Mais de quoi s’agit-il et que signifie-t-elle pour les personnes qui la pratiquent ?

Si vous êtes de ceux qui avez déjà dévoré la série Too Much, alors vous avez sans doute entendu parler de la « théorie du pantalon doré ». Dans cette comédie Netflix, le personnage principal, Jessica, raconte comment son amie Jeannette a perdu toute attirance pour son petit ami de l’époque le jour où il est venu la chercher vêtu d’un pantalon doré.

Crédit photo : Netflix

Cette perte totale d’attirance s’appelle un « ick », et est souvent provoquée par un détail, ici vestimentaire. Cependant, cette expression n’est pas nouvelle. Voilà déjà plusieurs années qu’on la retrouve dans les séries : Ally McBeal ou Sex and the City.

En revanche, c’est bien depuis le mois de juillet et la sortie de Too Much que l’expression connaît une plus grande popularité. Elle est même devenue une mode sur TikTok et X où de nombreux internautes racontent ces détails qui ont tout gâché lors d’un date.

Une théorie qui peut vous gâcher la vie

Crédit photo : Jacob Wackerhausen/ iStock

Si ces anecdotes peuvent faire rire sur les réseaux sociaux, les réactions des daters peuvent parfois être exagérées. Logan Ury, directrice de la science des relations chez Hinge, met en garde contre ces petites réactions à des habitudes ou gestes anodins dans une relation. Ainsi, elle fait la différence entre un « ick », qui se rapproche d’une bête noire ou petite manie, et un dealbreaker.

« Une bête noire est quelque chose qui vous ennuie - peut-être s'agit-il d'un ‘portefeuille à velcro’ ou de ‘chaussettes et sandales’... mais vous pourriez vous en remettre. En revanche, un ‘dealbreaker’ est une incompatibilité fondamentale. Je suis asthmatique et si vous fumez, cela ne fonctionnera pas », cite-t-elle en exemple.

Pour la spécialiste, cette obsession avec les « icks », en parler régulièrement et en faire une tendance sur TikTok, peut être une façon de repousser les prétendant(e)s. Il s’agirait en fait d’une excuse pour éviter l’intimité avec votre prochain. Ce peut être pire si vous faites partie de ceux qui ne font des rencontres que pour raconter leurs histoires ensuite sur les réseaux. C’est ce que la spécialiste appelle le « date-entertainment ».

Pour cette dernière, tout ne doit pas être prétexte au repoussoir. Pour éviter ce genre de situation, Logan Ury conseille de privilégier les personnes avec lesquelles vous partagez des valeurs communes. C’est là que Hinge entre en jeu. L’application de rencontres vous permet de définir ce que vous recherchez afin d’attirer les personnes qui aiment les mêmes choses que vous. Et ainsi d’éviter tout risque de tomber sur une personne en pantalon doré.