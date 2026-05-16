Prime Video : cette série fantastique notée 4,1 sur 5 est de retour pour son grand final de 90 minutes

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Good Omens

Trois ans après la fin déchirante de la saison 2, une série fantastique plébiscitée par les abonnés d’Amazon Prime Vidéo revient pour faire ses adieux avec un final de 90 minutes.

Dans l’univers de séries, il y a celles qui sont incontournables et durent plusieurs saisons et celles qui se font désirer à force de faire attendre leurs fans. Sur Amazon Prime Vidéo, les abonnés sont en attente depuis trois ans de découvrir la suite d’une série notée 4,1 sur 5 sur Allociné.

Il s’agit de la série Good Omens, dont le final de la saison 2, diffusée il y a trois ans, nous avait déchiré. Aziraphale (Michael Sheen) retournait au Paradis tandis que Crowley (David Tennant) se retrouvait seul dans les rues de Soho.

La série fantastique adaptée du roman de Neil Gaiman et Terry Pratchett vient de signer son retour, le 13 mai dernier, pour offrir un final digne de ce nom aux spectateurs.

Good OmensCrédit photo : Amazon Prime Video

Cette fois-ci, il ne s’agit pas d’une saison entière, mais d’un seul épisode final d’une durée de 90 minutes, conçu comme une conclusion finale à l’histoire de ce duo improbable formé par un ange et un démon.

La route vers ce final n'a pas été simple. Neil Gaiman a quitté la série après avoir été accusé d'agressions sexuelles, accusations qu'il a fermement niées. Il a contribué à l'écriture du final mais n'a pas participé à la production, et sa société Blank Corporation n'y est pas associée. Au total, neuf femmes ont témoigné contre l'écrivain, dans un article de Vulture publié en janvier 2025.

Un fin de série satisfaisante ?

Dans ce contexte, Michael Sheen avait lui-même exprimé ses doutes sur la diffusion de l'épisode, confiant au Times :

La suite après cette vidéo

"Nous étions tous les deux soulagés d'avoir terminé l'histoire, mais dans un contexte vraiment difficile, compliqué et perturbant. J'espère que les gens pourront le voir, mais cela dépend en grande partie de décisions qui nous échappent."

Finalement, Amazon a donc tranché en faveur de sa diffusion pour le plus grand soulagement des abonnés. Mais qu’attendre de cet épisode final ?

Good OmensCrédit photo : Amazon Prime Video

Selon le synopsis, Aziraphale, désormais nommé Archange Suprême, est chargé de superviser le Second Avènement, une responsabilité colossale qui pèse lourd, d'autant que ses plans sèment la consternation parmi les autres anges.

L'épisode suivra les évènements imaginés il y a des décennies par Gaiman et Terry Pratchett sur ce que deviendraient leurs personnages. La réalisation est confiée à Rachel Talalay, connue pour son travail sur Doctor Who, après le départ du réalisateur historique Douglas Mackinnon.

Au casting, Michael Sheen et David Tennant sont bien sûr de retour, accompagnés de Derek Jacobi, Doon Mackichan, Liz Carr et Bilal Hasna dans le rôle de Jésus. Rendez-vous sur Prime Video pour savoir si le monde mérite d'être sauvé ou non.

Amazon Prime Video Good Omens
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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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