« Remarquable » : Stephen King est accro à cette nouvelle série qui arrive en France

Stephen King recommande régulièrement des séries sur les réseaux sociaux, et il a désormais jeté son dévolu sur un nouveau programme bientôt disponible en France.

L’écrivain Stephen King, aujourd’hui âgé de 78 ans, est friand de séries. Il regarde régulièrement de nouveaux programmes disponibles sur les plateformes de streaming et fait parfois des recommandations sur les réseaux sociaux. C’est par exemple le cas de la série “From”, qu’il a jugée “terrifiante”.

Sur son compte X, Stephen King a une nouvelle fois recommandé un programme qu’il a beaucoup aimé et bonne nouvelle : cette série arrive bientôt en France.

Crédit photo : Canal+

“C’est remarquable”

Il s’agit de la série “Sa majesté des mouches”, une adaptation d’un roman de 1954 écrit par Willliam Golding. Le programme a été réalisé par Jack Thorne, à l’origine de la série à succès “Adolescence”, qui a fait un carton sur Netflix.

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L’histoire se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale où plusieurs enfants issus des meilleurs pensionnats anglais sont envoyés en Australie, loin des dangers de la guerre. Cependant, leur avion va s’écraser sur une île déserte et les garçons, âgés de 6 à 13 ans, vont devoir survivre dans cet environnement hostile.

“J’avais des doutes, mais c’est remarquable. Cela retranscrit toute l’horreur et le mystère d’enfants perdus sombrant dans… eh bien, à vous de juger”, a déclaré Stephen King sur X.

Disponible sur Canal+

Côté casting, on retrouve Lox Pratt dans cette série, que l’on verra également dans la peau de Drago Malefoy dans la nouvelle adaptation de la saga “Harry Potter”. “Sa majesté des mouches” ne sera pas disponible sur Netflix mais sur Canal+, selon une annonce de la chaîne sur ses réseaux sociaux.

Si vous aimez les recommandations de Stephen King, n’hésitez donc pas à regarder cette nouvelle série qui pourrait vous plaire.