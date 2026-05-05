Ce film film d'horreur inspiré de Stephen King fait un carton auprès des spectateurs qui le notent 82%

Amateurs d’horreur, d’épouvante, de surnaturel et de Stephen King, ce film qui plaît autant au public qu’à la critique est fait pour vous.

Plongez dans le folklore irlandais et le surnaturel

Voici un film qui pourrait être le succès surprise de ce printemps. En ce moment, on parle beaucoup de Michael, le biopic sur Michael Jackson, ou du Diable s’habille en Prada 2. Mais il y a un long-métrage qui vient de sortir au cinéma et qui pourrait leur faire de l’ombre.

Âmes sensibles s’abstenir. Il s’agit d’un film d’horreur sur fond de folklore irlandais et d’éléments surnaturels, le tout se déroulant dans un endroit reculé. Le style ainsi que quelques détails ne sont pas sans rappeler les œuvres de Stephen King. Et on parie que le Maître de l’horreur lui-même ne le renierait pas.

Crédit photo : NEON

On vous propose ainsi de découvrir Hokum, le dernier film d’horreur de Damian McCarthy (déjà derrière les films Caveat et Oddity) avec la star de Severance, Adam Scott. « Ohm Bauman, un romancier se retire dans une auberge en Irlande pour disperser les cendres de ses parents. Mais les récits du personnel au sujet d’une sorcière ancestrale hantant la suite nuptiale s’emparent peu à peu de son esprit... », renseigne Allociné.

Ce film d’horreur avec Adam Scott plaît au public et à la critique

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La bande-annonce suffit à donner des frissons. Elle parvient à montrer quelques éléments d’horreur sans trop en dévoiler. Cela a visiblement fonctionné, puisque Hokum, a su attirer du monde en salles. Les spectateurs lui ont déjà attribué le score de 82% alors que le film est seulement sorti le 1er mai outre-Atlantique. Les critiques aussi ont aimé et lui ont attribué le score de 87%.

En France aussi, Hokum a plu aux spectateurs. Moins d’une semaine après sa sortie, le film obtient la moyenne de 3,2 sur 5. En lisant les critiques des spectateurs, on comprend pourquoi :

« Le film parvient à surprendre sans perdre le spectateur, grâce à une direction maîtrisée et une vraie personnalité » ; « Le réalisateur maîtrise bien la montée de la tension, c'est filmé avec une belle élégance et une étrangeté stressante » ; « C’était pas mal du tout ! L’ambiance oppressante est présente », peut-on lire.

Enfin, les spectateurs ont relevé l’influence de Stephen King et noté l’excellente interprétation d’Adam Scott. Les amateurs d’épouvante et d’horreur apprécieront. Alors, direction les salles obscures pour découvrir Hokum.