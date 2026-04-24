Ce qui a été découvert dans les archives personnelles de Stephen King va changer à jamais votre façon de lire ses livres

Stephen King a passé des décennies à faire frissonner des millions de lecteurs à travers le monde. Aujourd’hui, pour la première fois, une personne extérieure à sa famille a pu découvrir exactement comment il s’y prenait. Plongée dans ses archives “monstrueuses” !

Caroline Bicks, professeure à l’université du Maine et titulaire de la première chaire Stephen E. King en littérature, s’est vue accorder un privilège que personne en dehors de la famille King n’avait jamais obtenu : passer une année entière dans les archives personnelles de Stephen King.

Cet espace climatisé, aménagé à l’arrière du manoir victorien de Stephen King et de son épouse Tabitha, abrite les manuscrits, les tapuscrits et les épreuves de presque tout ce que l'auteur a jamais écrit.

Il a fallu des années à l’universitaire pour parvenir à ce privilège. En 2017, Caroline Bicks a été nommée première titulaire de la chaire King, un poste financé par la Fondation Harold Alfond. Cependant, les responsables de l’université lui avaient demandé de ne jamais prendre contact avec Stephen King lui-même.

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Elle a passé quatre ans à imaginer des conversations qui n’ont jamais eu lieu. Puis, en 2021, Stephen King l'a appelée à l'improviste. Elle l'a invité à venir parler aux étudiants, il est venu pendant deux jours, et lorsqu'elle a proposé de consacrer son congé sabbatique à l'étude de ses manuscrits, lui et Tabitha ont accepté.

Le résultat est un livre baptisé “Monsters in the Archives : My Year of Fear with Stephen King”, publié par Hogarth le 21 avril. Le livre se concentre sur cinq des premières œuvres les plus emblématiques de King : “The Shining”, “Carrie”, “Pet Sematary”, “Salem’s Lot” et “Night Shift”.

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Plongée dans l’univers d’horreur de Stephen King

Dans cet ouvrage, elle révèle comment Stephen King a construit son univers d’horreur phrase après phrase, brouillon après brouillon. Ce que Caroline Bicks a découvert a bouleversé la façon dont la plupart des lecteurs conçoivent le fonctionnement réel de l’horreur.

Par exemple, Stephen King ne s’est pas contenté d’écrire des rebondissements dans “Pet Sematary”. Il a peaufiné la sonorité de chaque phrase jusqu’à ce qu’elle provoque une réaction physique chez le lecteur. En comparant les premières ébauches au texte publié, Caroline Bicks a retracé le changement d’un seul mot dans les terrifiantes dernières pages du roman. Une petite révision qui a transformé une scène de simplement effrayante à véritablement obsédante.

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Les découvertes concernant “Salem’s Lot” ont été tout aussi surprenantes. Niché entre les pages d’un premier jet, Caroline Bicks a trouvé un plan de la ville dessiné à la main, initialement appelée Momson, avec une écriture que Stephen King a immédiatement reconnue comme étant celle de son meilleur ami d’enfance, Chris.

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La ville de laquelle Stephen King s’était inspiré était celle où il avait emménagé à l’âge de 11 ans et qu’il avait d’abord détestée, avant d’en venir à aimer ses habitants, son cimetière et la maison victorienne abandonnée qui a inspiré la Marsten House du roman. Ce que Caroline Bicks s’attendait à trouver comme une histoire de vampires menaçante s’est révélé être quelque chose de plus proche d’une lettre d’amour adressée à un lieu.

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Les monstres, un reflet des peurs humaines universelles

Les dossiers de *The Shining* ont révélé une autre facette de l’histoire. À l’origine, Stephen King avait divisé le manuscrit en actes et en scènes numérotées en chiffres romains, structurant ainsi le roman à la manière d’une tragédie shakespearienne. L’universitaire pensait avoir identifié la pièce d’origine, mais elle se trompait.

Quand elle a finalement interrogé l’auteur directement, il lui a répondu qu’il s’agissait d’une toute autre tragédie shakespearienne, animée par le même thème du traumatisme intergénérationnel qui traverse le roman. Stephen King n’a pas voulu en révéler le titre lors de l’interview, réservant cette information aux lecteurs.

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La première ébauche de “Carrie” a peut-être été le plus grand choc pour l'universitaire. Dans ce texte, l’héroïne adolescente se voit pousser des cornes et son crâne s’allonge visiblement, un personnage très différent de la Carrie tragique et attachante que connaissent des générations de lecteurs.

Caroline Bicks explique que plus elle s’enfonçait dans les manuscrits, plus il devenait évident que les monstres de Stephen King reflètent en réalité des peurs humaines universelles.

« Il sait comment puiser dans les peurs universelles. Il y a quelque chose d’étrangement porteur d’espoir là-dedans, même si c’est terrifiant. »

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Stephen King lui-même, lors d’un appel Zoom avec Caroline Bicks à la fin de son année sabbatique, a donné son propre point de vue sur ce dont il a en réalité toujours parlé dans ses écrits. Il a comparé la mort au Magicien d’Oz : non pas cette force terrifiante que tout le monde imagine, mais en fin de compte un imposteur caché derrière un rideau.

« Quand nous y serons, nous dirons tous : “C’était ça ? C’est tout ?” »

Pour les plus curieux, « Monsters in the Archives » est seulement disponible en anglais et sur des plateformes en ligne comme Amazon.