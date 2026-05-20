Une nouvelle série spin-off de “Grey's Anatomy” est en préparation, les fans aux anges

Alors que la saison 23 de “Grey’s Anatomy” va bientôt sortir, autre bonne nouvelle pour les fans : un nouveau spin-off est en préparation.

“Grey’s Anatomy” est une série médicale qui compte des millions de fans à travers le monde. Depuis plus de 20 ans, elle passionne les spectateurs grâce à ses personnages attachants et ses cas médicaux parfois spectaculaires. Alors que la série a récemment perdu l’un de ses acteurs principaux, Eric Dane, une 23ème saison a été confirmée par la chaîne ABC.

Crédit photo : Grey's Anatomy

Mais ce n’est pas tout. Un spin-off de “Grey’s Anatomy” devrait bientôt voir le jour, ce qui risque de faire plaisir aux fans.

Un hôpital au Texas

Cette annonce a été faite par Shonda Rhimes, la créatrice de la série. Le spin-off sera produit par Ellen Pompeo, qui joue Meredith Grey dans la série principale et qui avait notamment annoncé son départ de la série après 19 saisons. Il ne s’agira pas du premier spin-off de “Grey’s Anatomy” puisqu’on connaît déjà “Private Practice” et “Station 19”.

Crédit photo : Grey's Anatomy

L’histoire se déroulera dans une autre ville que Seattle puisque nous suivrons le parcours d’une équipe travaillant dans un centre médical rural au Texas. Leur établissement est le dernier lieu de soins avant de se retrouver en plein désert.

La suite après cette vidéo

De nouveaux personnages

Bien que le spin-off ne se déroulera pas à Seattle, nul doute que l’histoire sera liée d’une manière ou d’une autre à celle de “Grey’s Anatomy”, notamment par certains personnages.

“Je suis absolument ravie de contribuer à l’expansion de l’univers Grey’s Anatomy. Cette opportunité donnera vie à de nouveaux personnages et à de nouvelles histoires qui incarneront la même émotion, la même connexion que les téléspectateurs ont tant apprécié dans Grey’s depuis plus de 20 ans, le tout dans mon État natal, le Texas”, a confié la scénariste Meg Marinis au média Deadline.

Pour l’instant, on ne connaît ni le nom de la nouvelle série ni la date exacte de sortie. La diffusion devrait être prévue pour la mi-saison 2027.