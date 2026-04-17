Ce détail du spin-off de Stranger Things inquiète les fans pour l'avenir de la série

Alors qu’il ne reste plus que quelques jours avant la sortie du spin-off de “Stranger Things”, les fans sont inquiets et ont peur que cette nouvelle adaptation gâche la série originelle.

“Stranger Things” est une série Netflix qui a passionné petits et grands pendant des années. Alors que la série s'est achevée en janvier dernier, un spin-off va bientôt voir le jour. Nommé Stranger Things : Tales From '85, il sera disponible sur Netflix le 23 avril prochain.

Crédit photo : Netflix

Si ce spin-off d’animation est une bonne nouvelle pour certains fans, d’autres sont plus mitigés à son sujet. Comme le montre la bande-annonce du programme, ce spin-off semble viser un public plus jeune et être bien plus enfantin que la série originelle.

“C’est pour les plus petits”

Le spin-off risque d’être très édulcoré et l’humour semble remplacer l’ambiance sombre des saisons de “Stranger Things”. Pour cette raison, les fans sont inquiets. Nombreux d’entre eux estiment que créer une nouvelle version de “Stranger Things”, en supprimant la tension psychologique et le suspens au profit d’un univers enfantin, pourrait nuire à la série.

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“Si j'avais 12 ans, ça pourrait m’intéresser”, “Cette série semble être destinée aux petits enfants et n’est pas commercialisée pour le public d’origine. Généralement, une série devient plus mature au fur et à mesure car son public mûrit avec elle, mais pour Stranger Things, ça semble faire le contraire”, “C’est pour les plus petits. J’imagine que quelques épisodes seront bons à regarder, mais je ne suis pas sûre que tout la saison le sera”, “S’ils l’avaient fait ressembler à un vrai dessin animé des années 80, et s’ils l’avaient rendu aussi nostalgique que la série principale, j’aurais été intéressé”, ont commenté les fans sur Reddit.

Crédit photo : Netflix

“Un univers purement commercial”

Mais ce n’est pas tout. Les fans sont également inquiets par rapport aux différentes suites annoncées autour de la série “Stranger Things”. Les internautes craignent qu’il y ait trop de dérivés et que les spin-offs soient créés uniquement pour faire gagner de l’argent à Netflix, qui surfe sur le succès de “Stranger Things”. Ainsi, ils ont peur qu’en créant trop d’adaptations, la série originelle soit gâchée.

“Ce qui m’inquiète, c’est que le spin-off emprunte la même voie mercantile que Netflix. J’adore cette série et je l’adorerai toujours, mais ma plus grande crainte est que ce qui était à l’origine une série de science-fiction brute et authentique, se déroulant dans une petite ville des années 80 et créée par deux frères inconnus passionnés de cinéma, devienne un univers cinématographique purement commercial”, peut-on lire sur un autre forum Reddit.

Le 23 avril, vous pourrez vous faire votre propre opinion en regardant le spin-off de “Stranger Things” pour voir si les réalisateurs se sont vraiment trop écartés de la série originelle.