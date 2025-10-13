« Une série envoûtante » : noté 98%, ce thriller mystérieux avec une star de cinéma fait un carton sur Prime Video

Les spectateurs de Prime Video viennent de découvrir ce thriller psychologique assez méconnu avec une star de cinéma dans le premier rôle.

On parle régulièrement de Netflix, mais Prime Video aussi possède un catalogue bien fourni. Il y a, par exemple, cette série d’action populaire adorée des spectateurs. Ou ce récent thriller « à couper le souffle », très plébiscité par les abonnés.

Et puisque l’on parle de thriller, restons dans le genre avec cette série méconnue qui met en scène une grande star de cinéma. Diffusé entre 2018 et 2020, ce thriller psychologique ne comporte que deux saisons. L’idéal quand vous n’avez pas forcément le temps ou l’envie d’enchaîner les longues séries. En plus, celle-ci est créée et réalisée par Sam Esmail, le papa de Mr. Robot.

Homecoming saison 1. Crédit photo : Prime Video

On veut bien sûr parler de Homecoming avec Julia Roberts en tête d’affiche. « Une thérapeute qui aidait des soldats à réintégrer la société est interrogée quatre ans plus tard par un enquêteur du Département de la Défense sur les circonstances de son départ. Elle se rend alors compte que l'affaire cache une histoire bien plus profonde », indique le résumé d'Allociné.

Un thriller plein de mystère qui passionne les internautes

Homecoming saison 2. Crédit photo : Prime Video

Ce combo Julia Roberts/Sam Esmail a forcément attiré l’attention des sériephiles et des critiques. Plutôt discrète, la série de Prime Video recense tout de même le très bon score de 98% sur Rotten Tomatoes. Sur Reddit, de nombreux internautes se sont réjouis d’avoir donné une chance à Homecoming.

« Homecoming équilibre son mystère envoûtant avec une sensibilité frénétique qui saisit et ne lâche pas » ; « Je n'arrive pas à croire que je n'en avais pas entendu parler lors de sa diffusion, ça m'a accroché » ; « L'ambiance des années 80, grâce à la manière dont la série est filmée et mise en scène, est une véritable bouffée d'air frais » ; « C’est vraiment un chef-d’œuvre », écrivent les internautes et critiques.

Sur Allociné, Homecoming affiche la note moyenne de 3,8 sur 5. Si les avis sont plutôt partagés, la plupart des internautes ont apprécié la série, saluant le mystère et la tension palpable malgré un rythme lent. « Vrai coup de cœur pour cette série de deux saisons envoûtante », écrit un internaute. Le format court de la série (30 minutes par épisode) a permis à beaucoup de satisfaire leur faim, comme cet autre spectateur : « j'ai avalé cette première saison [de 10 épisodes, ndlr] en deux jours ».

Si vous aussi vous voulez donner une chance à Homecoming, rendez-vous sur Prime Video.