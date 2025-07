Voici pourquoi la série culte South Park n'est plus disponible dans le monde sauf aux États-Unis

Depuis ce lundi 14 juillet, la série South Park a disparu des plateformes de streaming en France et à l’étranger, à l’exception des États-Unis.

Quand pourra-t-on revoir South Park en France ? Telle est la question que se posent de nombreux fans, et même d’autres à travers le monde. Jusqu’à aujourd’hui, elle était accessible sur MyCanal et Amazon Prime Video, deux plateformes de streaming qui ont un partenariat d’abonnement avec Paramount+. Mais c’est, pour le moment, de l’histoire ancienne.

En effet, depuis ce lundi 14 juillet, la série culte n’est désormais accessible qu’aux États-Unis via Paramount+. Or, cette dernière n’a plus les droits de diffusion de la série à l’international à l’heure où les négociations pour le renouvellement de la licence sont toujours en cours.

Crédit photo : Paramount+

En toile de fond de ces négociations se déroule un différend autour des droits de diffusion entre Paramount et les créateurs de la série, Trey Parker et Matt Stone.

Trey Parker et Matt Stone vs Paramount

Le conflit entre les créateurs de la série Trey Parker et Matt Stone et Paramount a déjà provoqué le report de la saison 27 dont le premier épisode devait sortir le 9 juillet dernier. Trey Parker et Matt Stone ont même menacé d’intenter une action en justice contre Paramount, accusant Jeff Shell, le nouveau président de Paramount Global, d’interférer dans leurs négociations Warner Bros. Discovery (WBD) et Netflix.

Crédit photo : Paramount+

À défaut de pouvoir visionner les 26 saisons, les fans de la série qui offre un regard satirique sur la société d’aujourd’hui peuvent toujours se contenter des émissions spéciales déclinées de la série, qui sont toujours accessibles sur les plates-formes. Aux États-Unis, le premier épisode de la saison 27 est attendu à partir du 23 juillet prochain. En espérant qu’on puisse le découvrir prochainement en France.