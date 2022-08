She-Hulk : Ces moments du quotidien où il faut garder notre sang-froid

Comme Jennifer Walters, naviguer entre sa vie professionnelle et personnelle, ses amis, ses amours et sa famille n’est pas chose facile. Encore plus compliqué quand notre cousin, qui n’est autre que l’incroyable Hulk, nous donne son sang par accident et qu’on se retrouve du jour au lendemain à faire 2 mètres, la peau verte (mais avec un corps et des cheveux de rêve). Top des petites choses du quotidien dont on se serait bien passés si on avait été à sa place…

Voilà un petit moment qu’elle est annoncée, ce n’est désormais plus qu’une question de jours. She-Hulk : Avocate, la série inédite de Disney+ basée sur les Comics Marvel est disponible dès maintenant sur la plateforme. Tous les jeudis, les amateurs de super-héros (et plus encore) pourront suivre les aventures de cette nouvelle héroïne.

Nouvelle venue dans l’univers Marvel, Jennifer Walters est plus connue sous le sobriquet She-Hulk. Le personnage a fait sa première apparition en février 1980 sous la houlette de Stan Lee et de John Buscema.

Dans She-Hulk : Avocate, Jennifer Walters est avocate spécialisée dans les affaires superhumaines et accessoirement la cousine de Bruce Banner, alias Hulk. Mais suite à un accident, Jennifer reçoit du sang de son titan vert de cousin. Comme il fallait s’y attendre, la jeune femme hérite alors des pouvoirs de Hulk et de sa force colossale, devenant ainsi She-Hulk.

Top des moments du quotidien dont on se serait bien passés…

La super-héroïne, dont les aventures s’inscrivent dans la Phase 4 de Marvel, aura fort à faire. Elle devra affronter de nombreux ennemis dont l’Abomination et Titania dans cette salve de 9 épisodes. De quoi mettre à l'épreuve ses nouveaux pouvoirs de She-Hulk.

Outre les antagonistes de la série, She-Hulk possède plus d’une occasion de libérer sa force destructrice dans des situations du quotidien. Des petits tracas inoffensifs mais très énervants sur le moment. Et si on avait nous aussi les pouvoirs de la super-héroïne, pas de doute que l'on pourrait mieux gérer ces situations désagréables du quotidien !

Quand on marche sur un jouet en brique

Il n’y a rien de plus désagréable que de ressentir la douleur, locale mais sévère, de ce petit jouet (probablement car ces petites briques à collectionner se retrouvent partout dans la maison !) qui s’est enfoncé dans la chair de notre pied. Comme si la douleur ne suffisait pas, c’est d’ailleurs dans ce genre de moment où l’on est le plus pressé que l’on marche en plein sur le marteau de Thor qui traînait là. Ce n’est décidément pas notre jour. Et dans cette situation, on adorerait avoir la résistance de She-Hulk, pour que les bobos quand on écrase un jouet en brique ne soient plus que de l'histoire ancienne.

Quand son toast tombe par terre du mauvais côté

La physique n’est pas toujours de notre côté, Bruce Banner pourrait nous l’expliquer. Alors que vous vous remettez tout juste d’une blessure au pied, voilà qu’au moment de prendre votre petit-déjeuner, tout s'écroule. Ce moment paisible et de détente avant d’enchaîner une journée de travail commence finalement très mal. Votre toast adoré, couvert de confiture couleur Iron Man, tombe… du mauvais côté. Il est l’heure de partir et vous n’avez même pas le temps de vous en faire un autre pour la route. Si beaucoup auraient laisser leur colère éclater, on parie que notre super-héroïne aurait gardé son self-control (contrairement à son cousin Hulk) et canalisé sa force pour mener à bien ses affaires de la journée.

Quand un date arrive en retard

Ne jamais arriver en retard à un rendez-vous galant. Surtout lorsque ce rendez-vous s’appelle Jennifer Walters/ She-Hulk. Il vaudrait mieux ne pas avoir à affronter le verbe acéré de notre avocate qui trouverait mille raisons de vous donner tort. Cela fait près de 20 minutes que She-Hulk attend son super-héros. Comme notre héroïne, vous prenez votre mal en patience en espérant que votre date a une bonne excuse. Tentez plutôt d'invoquer le calme et l'éloquence de notre avocate dès le moment où votre rendez-vous Tinder se pointera finalement… ou pas.

Quand ton paquet de chips s’ouvre à l’envers

Rien de mieux que d’avoir des snacks devant sa série préférée. Comme notre super-héroïne, vous aimez ouvrir votre paquet de chips en le faisant péter. Oui, mais une fois encore, les petites péripéties du quotidien nous mènent la vie dure. Et vu la journée que vous venez de passer, vous pensiez bien que le paquet de chips n’allait pas s’ouvrir comme vous le souhaitiez. Malgré ces avertissements tout au long de la journée, vous décidez quand même d’ouvrir le paquet en appuyant dessus jusqu’à entendre le fameux ‘pop’. Malheureusement pour vous, le paquet de vos chips préférées s’est ouvert par le bas. Toutes les chips sont tombées sur vos genoux et en plus, elles sont toutes écrasées. She-Hulk verrait très certainement le bon côté des choses : avec sa taille géante, toutes les chips tiennent finalement dans une seule main et plus de risque de les laisser filer.

Quand la connexion internet ne fonctionne pas

Oubliez tous les tracas que vous venez de subir dans la journée. Celui-là est probablement le pire de tous. Alors que vous pensez enfin pouvoir dévorer les épisodes de She-Hulk, vous remarquez que la connexion internet ne fonctionne pas. Et là, il ne reste qu'un petit coup bien placé de She-Hulk sur la box internet qui fait des siennes pour régler le problème.

Les supers-héros aussi peuvent avoir la vie dure. Imaginez comment She-Hulk réagirait en plus des super-vilains qu'elle doit chasser au quotidien. Mais pas de panique. Pour aborder plus sereinement ces petites choses du quotidien, She-Hulk vous tient compagnie depuis le 18 août sur Disney+ avec un nouvel épisode chaque jeudi !