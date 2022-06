Vous aimez binge watcher et enchaîner tous les épisodes de vos séries préférées ? Voici notre sélection de 15 séries à binge watcher en une journée.

Binge watcher, c’est quoi exactement ?

Sans nécessairement le savoir, vous avez peut-être déjà fait du binge watching. Binge watcher, ou binge watch, c’est regarder sans interruption une série télévisée en entier, épisode après épisode. C’est comme lorsque vous jouez à vos jeux vidéo favoris, ou lorsque vous regardez des films que vous aimez, vous gardant scotché devant l’écran jusqu’à la fin du long métrage. La personne qui fait du binge watching est appelée binge-watcher.

Avec un nombre croissant de séries et de services de streaming, à l’instar de Netflix, OCS, Amazon Prime Video ou encore Disney +, le phénomène prend de l’ampleur. Bon nombre de Français ont ainsi acquis une addiction au binge watching, d’autant que le visionnage des courts métrages peut se faire aussi bien sur un smartphone que sur une tablette, un pc ou un écran de télévision. La multiplicité des supports est ainsi également à l’origine du phénomène. Comme pour les jeux, il n’est pas nécessaire de se mettre devant la télé pour le visionnage de vos séries préférées, puisque votre smartphone ou tablette peut être connecté aux sites de streaming de vidéo.

Culture pop en vogue, la pratique du binge watching de séries peut être problématique. En effet, selon une étude, elle peut créer une addiction et nuire à votre vie sociale ou même votre santé, avec notamment l’isolement et le risque d’apparition de problèmes liés à la vision. Que vous regardiez vos séries en semaine, en week-end ou pendant les vacances, il est donc important de se fixer des limites. Sans franchir la ligne rouge et porter atteinte à votre santé et bien-être, voici 15 séries à binge watcher en une journée à partir de votre plateforme de streaming préférée. Certaines d’entre elles ont reçu les meilleurs Oscars. Chaque saison contient environ entre 6 et 10 épisodes assez courts. Si les séries américaines occupent une bonne place dans cette sélection, les réalisateurs français ne sont pas en reste.

Notez qu’il s’agit de titres disponibles en version française officielle. D’autres séries, comme Can You Hear Me, sont en effet proposées uniquement en anglais sur les grandes plateformes de streaming de vidéo.

1 – Stranger Things sur Netflix

Avec une première parution en 2016, la série Stranger Things se décline en trois saisons et une quatrième est en phase de sortie. Considérée comme la plus grande série de Netflix et aussi l’une des plus chères, Stranger Things voit arriver de nouveaux personnages effrayants comme le vieil homme sans yeux Victor Creel, ou encore Vecna qui déclare une bataille contre l’humanité et terrifie le monde. À travers ces épisodes, les amis Jim Hopper, Max, Eleven ou encore Dustin font face à des situations palpitantes. Récompensée aux Emmy Awards par plusieurs dizaines de nominations, Stranger Things vous amène à Hawkins et vous plonge dans des scènes mélangeant horreur et science-fiction.

2 – The Time Traveler’s Wife sur Netflix

The Time Traverler’s Wife est un autre titre préféré des adeptes du binge watching. Cette série est inspirée du roman « Le temps n’est rien » écrit par Audrey Niffenegger et paru en 2003. Celui-ci est adapté à la télévision par HBO et décrit le cheminement d’un amour improbable. Dès son plus jeune âge, Claire rencontre Henry DeTamble qui deviendra son mari. Malheureusement, à cause d’une maladie génétique, Henry possède la capacité de voyager dans le temps. Il disparaît ainsi quelquefois de manière aléatoire, plongeant Claire dans des épisodes de tristesse. Entre sentiments et voyage temporel, cette série vous transporte dans un univers qui allie comédie romantique et science-fiction.

3 – The Wilds, série pop à binge watcher

Disponible sur Amazon Prime Video, cette série pop met en scène Rachel Griffiths, David Sullivan et Shannon Berry, entre autres. Réalisée par Sarah Streitcher, elle raconte les aventures d’un groupe d’adolescentes échoué sur une île déserte après un crash d’avion. Dans la nouvelle saison 2 qui sort le 6 mai 2022, un autre groupe, d’adolescents cette fois, doit également tout faire pour survivre. Les aventures que ces jeunes gens vont vivre démontrent la nécessité de la cohésion sociale.

4 – Mon amie Adèle : la vie d’une londonienne

La mini-série Mon Amie Adèle (Behind her eyes) allie drame, fantastique et mystère. En 6 épisodes, elle met en scène Louise, une mère célibataire, qui rencontre un homme dans un bar. Cet homme travaille dans un cabinet de psychiatres où Louise est embauchée comme secrétaire. Elle sympathise alors avec l’épouse du psychiatre. Elle découvre alors la vie sombre d’un couple en apparence harmonieux, mais qui n’en est rien.

5 – Chernobyl en binge watching



En 5 épisodes, la mini-série Chernobyl sortie en raconte la catastrophe nucléaire de Tchernobyl survenue le 26 avril 1986 non loin de la ville de Prypiat. Elle met en scène les circonstances de l'implosion de la centrale atomique. Elle décrit aussi les conséquences mortelles sur les équipes de la centrale et sur la population de la ville avoisinante. Le scénario est notamment appuyé par des témoignages de personnes ayant survécu à l'incident.

6 – Oussekine : série tirée d’une histoire vraie



Un jeune étudiant de 22 ans meurt le 6 décembre 1986 à la suite de bavures policières. Le soir du 5 décembre, des policiers le frappent mortellement dans le hall d’un immeuble. Ce drame est adapté à l’écran par le réalisateur Antoine Chevrollier. Cette série française sort pour la première fois en France le 11 mai 2022 sur Disney +.

7 – Unbelievable : une histoire vraie adaptée à l’écran

Composée de 7 épisodes, la série Unbilievable raconte l’histoire vraie d’une adolescente victime d'abus,mais qui a menti sur son agression. Une équipe d’enquêtrices parvient néanmoins à faire le lien entre son cas et d’autres agressions identiques.

8 – Trois mètres au-dessus du ciel : love story à binge watcher

Tirée du roman éponyme écrit par Federico Moccia, cette série se répartit en 3 saisons de 8 épisodes chacune. Elle met en scène l’amour entre deux jeunes adultes qui se sont rencontrés pendant les vacances d’été sur la côte italienne de la Mer Adriatique.

9 – Good Omens : 12 épisodes à voir

Good Omens est une série fantastique anglo-américaine de 12 épisodes. Inspirée du roman éponyme, elle met en scène le démon Rampa et l’ange Aziraphale, qui finissent par s’allier pour empêcher la fin des temps et sauver les humains. Pour atteindre leur objectif, ils doivent d’abord faire front commun contre leurs supérieurs.

10 – Obi-Wan Kenobi sur Disney +

Pour les adeptes de la saga Star Wars, la sortie en mai et juin 2022 de la nouvelle série « Obi-Wan Kenobi » est un évènement à ne pas manquer. La diffusion des différents épisodes se fera de manière hebdomadaire, avec un épisode qui sortira chaque semaine. Dans cette mini-série de 6 épisodes, le maître Jedi Obi-Wan Kenobi veille sur Luke Skywalker sur la planète Tatooine, située dans une galaxie contrôlée par l’impitoyable Empire Galactique. La diffusion de cette série se fait exclusivement sur la plateforme de streaming Disney +.

11 – Space Force : 17 épisodes à découvrir

Space Force est une série en 2 saisons de 17 épisodes au total. Space Force désigne une équipe spéciale de la 6e division des forces armées des États-Unis. Menée par le général Mark Naird, celle-ci a notamment comme missions de protéger les satellites US, et établir une base sur la Lune. Sauf que tout ne se passe pas aussi facilement que prévu.

12 – Binge watchez la série Fleabag

Fleabag est une comédie britannique qui totalise 12 épisodes. À travers différents aspects, elle relate la vie d’une jeune londonienne trentenaire, Fleabag, qui s’occupe seule de son café à la suite du décès de son amie. Humour, amour et tristesse sont au rendez-vous.

13 – The Essex serpent : à binge watcher sans attendre

Dans les années 1890, une Londonienne s’installe à Aldwinter, un village du comté de l’Essex, pour enquêter sur un serpent légendaire. Selon la superstition locale, le serpent de l’Essex serait sorti du cours d’eau appelé Blackwater. Il s’avère qu’il s’agit en fait d’un spécimen vivant d’une espèce de dinosaure. Pendant sa mission, Cora Seaborne rencontre William Ransome, le pasteur de la petite localité. Entre-temps, un drame s’est produit et les villageois se retournent contre Cora qu’ils accusent d’en être responsable.

14 – Dans leur regard : une mini-série de binge watching à ne pas manquer

Cette série d’une saison avec 4 épisodes relate l’histoire vraie de 4 adolescents d’origine noire, accusés et condamnés pour avoir abusé dans les années 1990 une femme lors de sa séance de jogging dans Central Park. Sous la contrainte, les jeunes affirment avoir été à l’origine de l’agression et subissent toutes formes d’injustice. Jugés et emprisonnés, ce n’est qu’en 2002 qu’ils voient leur innocence prouvée. Cette histoire s’est déroulée à une époque où la tension raciale a atteint un niveau critique aux États-Unis.

15 – Chasing life : la vie tragique d’une journaliste

Chasing Life est une série américaine comportant 34 épisodes. April, jeune journaliste pleine de talent, vit avec sa mère, sa grand-mère et sa jeune sœur. Elle mène une vie tranquille jusqu’à ce qu’elle découvre un jour qu’elle souffre d’un cancer. Cette terrible nouvelle qui va bouleverser sa vie personnelle comme professionnelle.