« Star Wars : Andor » : la série préquelle à Rogue One se dévoile dans une première bande-annonce

La première bande-annonce de la série préquelle au film Rogue One est sortie. Elle sera disponible sur Disney+ le 21 septembre prochain.

Crédit : Disney

La fin de l’été va rimer avec séries télévisées. Dans les prochaines semaines, on attend en effet Game of Thrones - House of the Dragons (le 21 août) ou encore ce qui devrait être le carton de la rentrée, Le Seigneur des Anneaux : Les anneaux de pouvoir (pour le 2 septembre).

Parmi ces nouvelles séries à foison dérivées de succès du grand et petit écran, on retrouve Star Wars : Andor. La série de Disney se concentrera sur les origines de la Résistance et reprendra certains personnages du préquel Rogue One, sorti en 2016 au cinéma.

Rappelez-vous, dans ce spin-off de la franchise Star Wars, réalisé par Gareth Edwards, nous suivions une bande de rebelles qui avaient pour mission de dérober les plans de l'Etoile de la mort.

« Star Wars : Andor » : de l’action et du spectacle garantis

Diego Luna dans Rogue One. Crédit : Disney

Dans les premières images mises en ligne sur le net lundi 1er août, on comprend que Star Wars : Andor suit le parcours de plusieurs rebelles qui vont s’organiser pour former la Résistance face à l’Empire.

Dans un transfuge de Rogue One vers la série Andor, nous auront le plaisir de retrouver Cassian Andor (Diego Luna), Saw Guerrera (Forest Whitaker) ou la dirigeante rebelle Mon Mothma (interprétée par Genevieve O’Reilly) que viendront compléter les acteurs Stellan Skarsgard (vu dans Dune) et Fiona Shaw (Killing Eve, Harry Potter).

Enfin, mais pas des moindres, Star Wars : Andor promet du beau spectacle et de l’action. Après la déception Obi-Wan Kenobi chez une grande partie des fans de l'univers de George Lucas, les créateurs de Andor ont indiqué que des décors massifs avaient été construits spécialement pour la série. Rendez-vous le 21 septembre sur Disney+.