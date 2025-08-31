“Affaire conclue” : un objet se vend 1 600 fois plus cher que son prix d'achat, une vente incroyable

Alors que la nouvelle saison de l’émission “Affaire conclue” vient de commencer, une vente extraordinaire a eu lieu sur le plateau : une femme a vendu un objet 1 600 fois plus cher que son prix d’achat.

“Affaire conclue” est une émission de divertissement diffusée sur France 2 dans laquelle des particuliers viennent proposer des objets à la vente. La valeur de ces objets est ensuite estimée par des experts, puis les candidats peuvent proposer leurs biens à des acheteurs de l’émission. Dans certains cas, les participants peuvent avoir de grosses surprises dans cette émission, comme cette femme qui a acheté un objet 150 euros et l'a revendu pour une somme record.

Crédit photo : Affaire conclue / France Télévisions

Ce mercredi 27 août, un épisode a surpris les téléspectateurs. Leslie, une libraire âgée de 36 ans et originaire de Dordogne, est venue proposer une broche en forme de chien. Elle a trouvé cet objet dans une ressourcerie près de chez elle et l’a acheté 50 centimes. Cependant, elle s’est vite aperçue que ce bijou avait de la valeur.

“Je me suis aperçue en la retournant qu’il y avait des poinçons, que c’était une broche précieuse. Donc à partir de là, je n’ai plus osé la porter”, a expliqué Leslie, selon des propos rapportés par PurePeople.

Une affaire en or

Les experts de l’émission ont analysé la broche : il s’agit d’un objet en or 18 carats composé de 75% d’or et 25% d’alliage, datant des années 1980 au plus tard. Cette broche en forme de chien pèse 10,4 grammes et a deux rubis au niveau des yeux de l’animal.

Crédit photo : Affaire conclue / France Télévisions

Grâce à cette expertise, la valeur de la broche a été estimée à 550 euros, soit plus de 1 000 fois le prix d’achat. Finalement, Leslie a réussi à vendre sa broche pour 800 euros à l’un des acheteurs de l’émission. L’objet s’est donc vendu 1 600 fois plus cher que les 50 centimes déboursés à l’origine.

Une très belle affaire qui restera dans les annales de l’émission !