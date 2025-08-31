“Affaire conclue” : un objet se vend 1 600 fois plus cher que son prix d'achat, une vente incroyable

Par ·

La broche vendue dans "Affaire conclue"

Alors que la nouvelle saison de l’émission “Affaire conclue” vient de commencer, une vente extraordinaire a eu lieu sur le plateau : une femme a vendu un objet 1 600 fois plus cher que son prix d’achat.

“Affaire conclue” est une émission de divertissement diffusée sur France 2 dans laquelle des particuliers viennent proposer des objets à la vente. La valeur de ces objets est ensuite estimée par des experts, puis les candidats peuvent proposer leurs biens à des acheteurs de l’émission. Dans certains cas, les participants peuvent avoir de grosses surprises dans cette émission, comme cette femme qui a acheté un objet 150 euros et l'a revendu pour une somme record.

Affaire conclueCrédit photo : Affaire conclue / France Télévisions

Ce mercredi 27 août, un épisode a surpris les téléspectateurs. Leslie, une libraire âgée de 36 ans et originaire de Dordogne, est venue proposer une broche en forme de chien. Elle a trouvé cet objet dans une ressourcerie près de chez elle et l’a acheté 50 centimes. Cependant, elle s’est vite aperçue que ce bijou avait de la valeur.

“Je me suis aperçue en la retournant qu’il y avait des poinçons, que c’était une broche précieuse. Donc à partir de là, je n’ai plus osé la porter”, a expliqué Leslie, selon des propos rapportés par PurePeople.

Une affaire en or

Les experts de l’émission ont analysé la broche : il s’agit d’un objet en or 18 carats composé de 75% d’or et 25% d’alliage, datant des années 1980 au plus tard. Cette broche en forme de chien pèse 10,4 grammes et a deux rubis au niveau des yeux de l’animal.

La brocheCrédit photo : Affaire conclue / France Télévisions

Grâce à cette expertise, la valeur de la broche a été estimée à 550 euros, soit plus de 1 000 fois le prix d’achat. Finalement, Leslie a réussi à vendre sa broche pour 800 euros à l’un des acheteurs de l’émission. L’objet s’est donc vendu 1 600 fois plus cher que les 50 centimes déboursés à l’origine.

Une très belle affaire qui restera dans les annales de l’émission !

Source : PurePeople
Suivez nous sur Google News
REJOINDRE LA CONVERSATION

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
Edward, Bella et Jacob dans
20 ans après son succès, “Twilight” revient au cinéma, pour le plus grand bonheur des fans
Edward, Bella et Jacob dans
Ce film événement devient le plus gros succès cinéma de l'année en France et détrône les Tuche 5
Edward, Bella et Jacob dans
Les places de cinéma à 5 euros dès ce week-end pour le printemps du cinéma
Edward, Bella et Jacob dans
Un couple fan de Twilight rachète la maison de Bella pour la louer, ils gagnent aujourd'hui 135 000 euros par an
Edward, Bella et Jacob dans
Cette série Netflix au score presque parfait a été annulée au grand désespoir des fans