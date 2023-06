Elle achète un objet 150 € en brocante et le revend pour une somme record dans l'émission « Affaire conclue »

Il y a 2 ans, une heureuse veinarde avait battu le record de vente aux enchères dans l’émission de télévision « Affaire conclue ».

C’est du jamais vu !

En juin 2021, une femme qui avait acheté un objet pour 150 euros en brocante avait vendu celui-ci pour une somme incroyable de plus de 100 000 euros dans l’émission « Affaire conclue », établissant ainsi un record absolu (et qui tient toujours) pour le célèbre programme de France 2, dont l'audience ne se dément pas.

Une plus-value exceptionnelle qui avait laissé bouche bée les téléspectateurs de France Télévision.

L’objet en question était un très joli miroir signé de la main de l’artiste Line Vautrin.

Loin de se douter de sa valeur, la candidate - prénommée Coralie - avait d’abord apporté le miroir pour le faire estimer, comme il est de coutume dans l’émission, présentée à l'époque par Sophie Davant (remplacée depuis par l'animatrice Julie Vignali).

La vendeuse était tombée des nues une première fois lorsque l’expert lui avait annoncé qu’elle pouvait au moins en espérer… 6 000 euros. Une somme rondelette à laquelle elle ne s’attendait pas.

Mais elle n’était pas au bout de ses surprises car après s’être présentée en salle des ventes devant les acheteurs susceptibles d'acquérir son objet, Coralie avait assisté, médusée, à une véritable passe d’armes entre Benoît Charradeau et Damien Tison. En effet, ces derniers n'avaient eu de cesse d'enchérir chacun leur tour pendant un long moment, sous le regard parfois ébahi de Caroline Margeridon, qui faisait office de commissaire-priseur pour l'occasion.

C'était finalement le premier des enchérisseurs qui était reparti avec le précieux miroir, non sans avoir déboursé une petite fortune puisqu’il l’avait payé… 127 000 euros. Un record comme il est précisé plus haut.

Pour la petite histoire, il faut savoir que le précédent record n'était « que » de... 21 000 euros. Celui-ci était détenu par Caroline Margeridon qui, en avril 2020, avait acheté un buste de Napoléon, réalisé par le sculpteur Antoine Denis Chaudet.

C'est dire l'ampleur de cette vente, qui a considérablement marqué l'histoire du programme.

Mais d'ailleurs, deux ans après ce grand moment de télévision, où en est « Affaire conclue » ?

Toujours autant plébiscitée par le public, l'émission phare de France Télévision rassemble généralement entre 1 et 2 millions de téléspectateurs, mais elle vient de connaître un changement brutal avec le départ de son animatrice historique Sophie Davant qui a été remplacée par Julie Vignali, après 6 ans de bons et loyaux services. Les audiences vont-elles s'en ressentir ? Seul l'avenir nous le dira.

Pour rappel, le principe d'« Affaire conclue » est d'inviter les Français à venir présenter un article qu’ils souhaitent vendre aux enchères sur le plateau de l’émission. Pour l'occasion, le public fait connaissance avec ces candidats et découvre leurs motivations. Ensuite, l'expertise d'un commissaire-priseur permet de replacer l’objet concerné dans un contexte historique (s’il y a lieu) et une première évaluation de sa valeur est réalisée. À la suite de quoi, cinq acheteurs potentiels proposent leur prix, débattent entre eux, surenchérissent et le vendeur, s’il trouve preneur, est payé sur place et en cash.