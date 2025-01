Booder piégé par Arthur, il retourne la situation et choque les internautes

Arthur pensait pouvoir piéger Booder dans son émission Les Touristes, sur TF1. C’était sans compter sur les talents cachés de l’humoriste qui ont surpris tout le monde.

Vendredi 17 janvier, TF1 a proposé un nouvel épisode de Les Touristes. Il ne s’agit pas d’une série mais d’une émission présentée par Arthur et qui réunit six personnalités. Ce week-end, Iris Mittenaere, Camille Cerf, Titoff, Tareek et Booder ont été invités à découvrir les métiers de l’aviation en se rendant à l'École Supérieure des Métiers de l'Aviation de Montpellier.

Comme très souvent avec les émissions de Arthur, l’ambiance est bon enfant et les invités s’en donnent à coeur joie. Et comme très souvent également, Arthur aime pimenter le jeu en piégeant gentiment ses invités. C’est ce que l’animateur a tenté de faire avec Booder.

Mais à la surprise générale, l’humoriste n’est pas tombé dans le piège puisqu’il a répliqué avec brio. La vidéo de ce moment a fait le tour de TikTok et montre Arthur pris à son propre jeu.

« Pas de problème », Booder relève un défi et évite le piège de Arthur

Dans l’une des séquences de l’émission, Booder doit relever un défi. Vêtu d’un uniforme de stewart, Booder fait son entrée dans l’avion. « Air hopital, oulala, ça part mal », lance-t-il avec humour. Puis, Arthur lui indique : « Tu es stewart et tu vas devoir répondre à la mission que va te donner Laurence ».

L’hôtesse de l’air l’invite à se rendre au siège 7C. Booder s’exécute puis doit répondre à la demande de la jeune femme… qui lui parle en néerlandais. Mais contre toute attente, Booder lui répond à son tour dans la même langue. « Pas de problème, je parle néerlandais, vous êtes très jolie. Qu’est-ce que vous voulez manger ? », lui demande-t-il. La passagère lui répond alors qu’elle veut une crêpe et Booder s’empresse de répondre à sa demande.

Crédit photo : TF1

Arthur, interloqué par la situation, demande à Booder ce que la passagère a demandé. « Elle m’a dit qu’elle aimerait manger des gâteaux », répond l’humoriste en affirmant avoir bien compris la jeune femme. « C'est grâce à mes allers-retours à Amsterdam ! », se justifie-t-il provoquant un fou rire de l’assemblée.

Personne dans l’appareil, et sans doute pas Arthur qui avait élaboré son piège, ne s’attendait à ce que Booder parle en néerlandais, une langue plutôt peu apprise en dehors des Pays-Bas et de la Belgique. Booder a vu clair dans le jeu de Arthur et s’en est tiré avec réussite.